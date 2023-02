La FAA américaine rouvre l’espace aérien du Montana fermé après une anomalie radar

L’armée américaine a déclaré samedi soir qu’une anomalie radar avait provoqué la fermeture temporaire de l’espace aérien aux avions civils dans le Montana mais qu’aucun objet menaçant n’avait été détecté.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a envoyé des avions de chasse pour enquêter, mais l’avion “n’a identifié aucun objet à corréler aux coups de radar. Le NORAD continuera de surveiller la situation.”

Plus tôt samedi, un avion de chasse américain F-22 a abattu un objet cylindrique non identifié au-dessus du Canada, le deuxième de ce type en autant de jours. Le Canada et les États-Unis ont été en état d’alerte accrue à la suite d’un épisode plus tôt ce mois-ci où un ballon chinois à haute altitude que les États-Unis ont déclaré espionner a été suivi du Montana à la Caroline du Sud, puis abattu au large des côtes.

Plus tôt samedi, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a fermé puis rouvert l’espace aérien du Montana après avoir temporairement interdit les vols dans une zone d’environ 50 sur 50 milles marins (93 sur 93 km) autour de Havre, dans le Montana, près de la frontière canadienne.

La FAA a émis des restrictions de vol similaires en réponse au ballon espion chinois suspecté plus tôt.

Trois législateurs ont déclaré sur Twitter qu’un objet non identifié avait été aperçu samedi dans l’espace aérien du Montana.

Le représentant Matt Rosendale, un républicain du Montana, a déclaré sur Twitter qu’il était en contact avec l’armée américaine “et surveillait le dernier problème concernant le Havre et la frontière nord”.

Il a dit que le problème était dû à “un objet qui pourrait interférer avec le trafic aérien commercial – le DOD reprendra ses efforts pour observer et ancrer l’objet dans la matinée”.

Le sénateur Jon Tester du Montana a écrit sur Twitter qu’il était “au courant de l’objet dans l’espace aérien du Montana et reste en contact étroit avec les hauts responsables du DOD et de l’administration”.



