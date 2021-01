Les résidents d’Hawaï ont été déconcertés cette semaine après avoir repéré ce qu’ils croient avoir pu être un OVNI tombant dans l’océan, ce qui a incité certains à appeler la police.

Plusieurs témoins de différents endroits d’Oahu ont rapporté avoir vu une grande masse bleue brillante survolant le ciel nocturne vers 20h30 mardi, a rapporté Hawaii News Now.

Des vidéos de l’observation étrange partagées sur les réseaux sociaux ont montré ce qui semblait être un objet bleu brillant se déplaçant dans le ciel.

Une femme locale, identifiée comme Moriah, était à l’extérieur de sa maison quand elle a vu l’OVNI passer au-dessus des domaines de la princesse Kahanu à proximité.

‘Je lève les yeux et puis j’étais comme oh merde!’ elle a dit à la station de nouvelles. «J’ai commencé à appeler mon mari et eux parce qu’ils étaient tous dans le garage.

‘J’étais comme,’ hé, viens chercher là-haut. Regarde si tu vois ce que je vois. Ils ont tous dit oui.

Selon Moriah, l’objet semblait être plus gros qu’un poteau de téléphone et se déplaçait «si vite», mais ne faisait aucun son.

Intrigué, le couple a ensuite suivi l’OVNI dans leur voiture pendant environ trois miles avant de s’arrêter sur Farrington Highway où ils l’ont vu tomber dans l’océan, les incitant à appeler la police.

Lorsque les officiers sont arrivés, ils ont vu encore une autre lumière blanche non identifiée qui semblait se déplacer dans la même direction que l’objet bleu, a déclaré Moriah. Il a ensuite disparu après être passé au-dessus d’une montagne.

La police a signalé l’incident à la Federal Aviation Administration, mais l’agence a depuis déclaré qu’elle n’avait jamais reçu de « signalement d’avion en retard ou manquant ».

Un porte-parole de la police a également déclaré qu’ils n’avaient aucune information sur cet événement étrange et que cette étrange observation restait un mystère.

Cela survient alors qu’un professeur de Harvard a relancé les théories du complot sur la vie extraterrestre et les civilisations extraterrestres potentielles qui pourraient un jour entrer en contact avec des humains sur Terre.

Avi Loeb, directeur du département d’astronomie de l’Université Harvard, a partagé des théories sur une roche spatiale en forme de cigare qui serait le premier objet de l’espace interstellaire.

Découvert en octobre 2017 par un télescope à Hawaï à des millions de kilomètres, l’astéroïde est appelé « Oumuamua » hawaïen pour messager ou éclaireur

Découvert en octobre 2017 par un télescope à Hawaï à des millions de kilomètres, l'astéroïde est appelé « Oumuamua » hawaïen pour messager de loin arrivant en premier, ou éclaireur.

On estime que la roche teintée de rouge mesure peut-être 400 mètres de long et s’éloigne de la Terre et du soleil à plus de 26 kilomètres par seconde.

Au moment de la découverte, Loeb a reçu une énorme réaction de la part des scientifiques après avoir prétendu que l’objet était en fait une technologie abandonnée par des extraterrestres.

Lui et une équipe de chercheurs de Harvard ont publié plus tard un document de recherche basé sur la théorie selon laquelle une bizarrerie de l’accélération de la roche était le résultat de la propulsion extraterrestre.

Mais quatre ans plus tard, Loeb maintient sa théorie dont il discute dans son nouveau livre, Extraterrestrial: Le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre, qui sortira le 26 janvier.

« Certaines personnes ne veulent pas discuter de la possibilité qu’il existe d’autres civilisations », a-t-il déclaré au New York Post.

«Ils croient que nous sommes spéciaux et uniques. Je pense que c’est un préjugé qui devrait être abandonné.

Loeb pense qu’Oumuamua est plus qu’un simple rocher et que la théorie actuelle pourrait être une vision étroite de quelque chose de potentiellement beaucoup plus grand.

«Que se passerait-il si un homme des cavernes voyait un téléphone portable? Il a vu des roches toute sa vie, et il aurait pensé que c’était juste un rocher brillant », a-t-il expliqué.

‘La seule façon de chercher [alien civilizations] c’est chercher leurs ordures, comme les journalistes d’investigation qui fouillent les ordures des célébrités.