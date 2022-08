La FA veut prolonger l’accord avec Sarina Wiegman après la victoire à l’Euro 2022

LONDRES – La FA prévoit de tenir des pourparlers contractuels avec Sarina Wiegman après avoir guidé les Lionnes vers le Championnat d’Europe 2022.

L’Angleterre a remporté une victoire 2-1 sur l’Allemagne dimanche pour remporter le premier titre majeur du pays en 56 ans. C’était un exploit incroyable étant donné que Wiegman ne supervise l’équipe que depuis septembre.

Le triomphe était le deuxième Euro de Wiegman en cinq ans après avoir guidé les Pays-Bas vers le titre 2017. “Elle est incroyable”, a déclaré le PDG de la FA, Mark Bullingham. “Elle était notre cible n°1 lorsque nous cherchions un manager et elle a été tout simplement brillante tout au long de ce processus.

“Nous étions ravis de l’avoir, même si dans nos rêves les plus fous, nous pensions que ce tournoi était peut-être trop tôt.

“Nous n’étions donc pas sûrs de gagner celui-ci, nous espérions en gagner un à l’avenir, alors elle a obtenu des résultats brillants plus tôt que nous n’aurions jamais pu l’espérer.”

Sarina Wiegman a pris ses fonctions d’entraîneur de l’Angleterre en août 2020. Photo de Richard Sellers/Soccrates/Getty Images

Wiegman est adoré par les supporters anglais. Lors du défilé de la victoire de l’équipe à Trafalgar Square lundi, elle a reçu un accueil incroyable, ainsi que l’équipe qui était là pour célébrer leur succès.

Avec la Coupe du monde l’année prochaine, on s’attend à ce que l’équipe s’y rende et répète son succès. Mais tout d’abord pour Wiegman, ce sont des vacances dans son camping-car avec sa famille. Et à son retour, la FA a déclaré qu’elle s’entretiendrait avec son manager victorieux.

Lorsqu’on a demandé à la baronne Sue Campbell, directrice du football féminin de la FA, si elle envisageait de discuter de nouveaux termes avec Wiegman, elle a répondu: “Elle aura quelques semaines de congé, puis à son retour, nous aurons un conversation. Elle a fait un travail incroyable.

“Vous devez vous rappeler qu’elle n’est arrivée qu’en septembre et tout le monde m’a dit “Pensez-vous qu’elle peut gagner l’Euro?” et j’ai dit “C’est très court.” Mon Dieu, elle les a façonnés ensemble. les joueurs, l’équipe autour d’elle, il y a une solidarité.

“Vous devez être dedans pour le sentir. Il n’y a personne assis sur le bord, il n’y a personne en dehors de la bulle. Ils sont tous dans le même bateau et elle est intransigeante sur ce front. Elle veut que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Elle est juste une grand être humain.

“Lorsque nous l’avons interviewée, nous savions que nous obtenions le meilleur entraîneur tactique et technique au monde, ce que nous ne savions pas, c’est que nous obtenions cet être humain exceptionnel. Les premiers mots qu’elle m’a dit quand je lui ai marché sur le pitch était “qu’avons-nous fait?” Elle ne savait vraiment pas. Il y a une humilité là-bas et une passion pour le jeu. “

Bullingham a ajouté: “Elle n’a signé qu’en septembre mais nous aimerions qu’elle soit avec nous pendant longtemps. Je pense qu’elle est une personne vraiment spéciale et un talent vraiment spécial.

“Je pense que vous pouvez voir la façon dont elle a construit une culture brillante avec l’équipe. Je pense que ses décisions tactiques ont été justes et juste sa planification, elle est si bien préparée pour chaque éventualité que c’est super impressionnant.”

Lorsqu’on lui a demandé quel impact Wiegman a eu sur l’équipe d’Angleterre, Fran Kirby a déclaré: “Elle a apporté un calme au groupe, elle nous a appris à gérer les pressions qui accompagnent le fait de jouer pour une équipe comme l’Angleterre et oui, elle a été incroyable avec la façon dont elle gère les gens.

“Ceux qui ne jouent pas se sentent valorisés dans tout ce qu’elle fait, et oui, elle a été un très grand facteur à cet égard.”