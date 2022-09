L’Association ukrainienne de football a publié une lettre ouverte à la FIFA et à l’UEFA sur son site Internet

Quelques heures après qu’il ait été rapporté que des joueurs clés de l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine s’étaient opposés au match amical prévu en novembre entre leur pays et la Russie, l’Association ukrainienne de football a publié une lettre ouverte sur son site Internet dans laquelle elle appelait les instances dirigeantes du football à intervenir pour empêcher le jeu d’avoir lieu.

Il a été révélé vendredi que la Bosnie et la Russie devaient s’affronter à Saint-Pétersbourg le 19 novembre, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec des matchs d’exhibition contre le Kirghizistan et l’Iran également programmés.

Cependant, l’annonce du match contre la Bosnie a été immédiatement critiquée par des personnalités de la communauté du football au milieu des suspensions imposées aux équipes nationales et aux équipes de clubs russes à la suite de la campagne militaire du pays en Ukraine – malgré les sanctions affectant uniquement les matches de compétition et non les matchs amicaux.

Néanmoins, les deux joueurs les plus célèbres de Bosnie, l’ancienne star de la Juventus et de Barcelone Miralem Pjanic et le capitaine bosniaque Edin Dzeko, ont rapidement exprimé leur opposition au match – Dzeko déclarant qu’il refuserait de participer au match s’il se déroulait comme prévu.

L’international ukrainien Artem Kravets, quant à lui, a également appelé les autres joueurs bosniaques à refuser de jouer dans le match proposé.

L’Association ukrainienne de football a également exprimé son indignation face à ce match.

Dans une lettre ouverte publiée sur son site officiel, ils se sont adressés aux autorités bosniaques du football dans lesquelles ils ont déclaré que remplir le match montrerait qu’ils “soutenir les actions et les actions du gouvernement russe en Ukraine »et que cela serait “nuire à l’image» de leur pays.

“Nous vous rappelons qu’en raison de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, toutes les équipes russes ont été suspendues de participer à toutes les compétitions internationales officielles de la FIFA et de l’UEFA.», indique la lettre ouverte.

“Dans une telle situation, la décision de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine semble viser à soutenir les actions et les actions du gouvernement russe en Ukraine concernant la poursuite de la guerre. Nous vous demandons de reconsidérer la décision qui nuit à l’image de votre pays et aux relations entre nos associations.”