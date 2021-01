Jurgen Klopp a échappé à une amende de la FA malgré la critique d’Andre Marriner et la remise en cause du bilan de Manchester United.

L’Allemand a fait ces commentaires après la défaite 1-0 de ses équipes face à Southampton lundi soir. Klopp a estimé que son équipe aurait dû avoir une pénalité en première mi-temps lorsque Sadio Mane est tombé après une collision avec Kyle Walker-Peters.

La performance sans but de Liverpool n’a conduit qu’à sa deuxième défaite de la saison et United, qui est à égalité de points avec un match en main, a maintenant une chance d’avancer.

Agacé par la décision, Klopp a affirmé que Marriner n’avait pas géré correctement le moment Mane. Ne s’arrêtant pas là, le patron des Reds a également remis en question le grand nombre de sanctions de United. Au cours des saisons 2018/19 et 19/20, United a reçu 11 pénalités de plus que toute autre équipe de la ligue.

Mais malgré ses commentaires, Klopp ne fera face à aucune action, selon le Manchester Evening News.

«Nous avions une très bonne vue [the Mane incident], et cela ressemblait à une pénalité claire « , a déclaré Klopp à temps plein. » Je me suis retourné vers le quatrième officiel et lui ai demandé s’il allait être vérifié, il a dit que c’était déjà et n’était pas une pénalité. C’est vrai à 100%, et maintenant quelqu’un veut me dire à quelle vitesse ils l’ont eu sous tous ces angles différents.

«L’année dernière, il y a eu un penalty contre Leicester lorsque les gens ont dit que Sadio Mane descendait trop facilement – s’il descendait facilement, nous aurions eu un penalty dans ce match et le dernier match, un penalty, mais ce qu’André Marriner a fait avec Sadio Mane Je ne sais pas si ça va.

« Le garçon a tout essayé, a eu quelques grands défis avec Walker-Peters. Mais il y avait beaucoup de situations qui auraient dû être des coups francs. Le dernier, quand il tombe, vous le voyez en arrière et dans la boîte qu’il frappe. lui à la fin avec son pied gauche, c’est une pénalité.