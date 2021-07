La FA mexicaine condamnée à une amende de 109 000 $ pour des chants homophobes de la FIFA

La FIFA a annoncé qu’elle infligerait une amende de 100 000 francs suisses (109 000 dollars) à la Fédération mexicaine de football (FMF) après que des fans ont entendu des chants anti-gays lors du match du 29 mai contre l’Islande à Arlington, au Texas.

Un porte-parole de la FIFA a confirmé à ESPN Mexico que cette dernière série de sanctions n’inclurait pas d’autres sanctions telles que l’interdiction des fans de ses matchs.

– Comment l’allégeance à un chant de fan anti-gay lors des matchs du Mexique pourrait faire chuter la fortune d’El Tri en Coupe du monde

– États-Unis-Mexique stoppés par des chants anti-gays et des objets jetés

En juin, le Mexique a reçu l’ordre de jouer ses deux prochains matchs officiels à domicile à huis clos, après la présence du chant anti-gay tout au long du tournoi de qualification pré-olympique de la CONCACAF à Guadalajara, Jalisco en avril dernier.

« Le chant est discriminatoire et nous éloigne des compétitions de la FIFA », a déclaré le président de la fédération mexicaine Yon de Luisa en réponse à l’interdiction de match lors d’une conférence de presse en juin. « A ceux qui pensent que c’est amusant de [do it], J’ai des nouvelles pour toi. Ce n’est pas. »

La fédération mexicaine a été frappée de 16 amendes pour le chant depuis 2015, payant un peu plus de 336 000 $ depuis la première instance. Lors du match du 29 mai, le protocole en trois étapes de la FIFA contre la discrimination a été mis en œuvre après que des supporters aient dirigé à plusieurs reprises des insultes anti-gay contre le gardien de but islandais Runar Runarsson après des tirs au but.

La première étape du protocole appelle les annonceurs de sonorisation au stade à appeler les fans à mettre fin à l’action discriminatoire. La deuxième étape permet à l’arbitre d’arrêter temporairement le match en cas de récidive, et la troisième étape peut entraîner l’abandon du match.

À Arlington, l’arbitre Ted Unkel a été invité à arrêter le match momentanément à la 62e minute, bien que le match ait finalement été autorisé à se terminer, entraînant une victoire 2-1 pour le Mexique.

Bien que la FMF ait été épargnée d’une sanction plus grave cette fois-ci, des cas plus récents de chants lors de matchs pourraient encore entraîner des sanctions supplémentaires.

En juin, le chant a été clairement entendu lors des demi-finales et finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF au Mexique contre le Costa Rica et les États-Unis, respectivement.

Le 10 juillet, pendant El TriLors de l’ouverture de la Gold Cup contre Trinité-et-Tobago, le chant a persisté même après l’application des deux premières étapes du protocole de la FIFA.

À la veille du redémarrage de la ligue nationale mexicaine le 22 juillet, une conférence de presse a été programmée par la Liga MX et la FMF pour aborder le problème persistant de la discrimination anti-gay lors des matches.

Il est prévu que la saison à venir, provisoirement intitulée Apertura (Ouverture) 2021, soit renommée dans le cadre d’une campagne visant à freiner l’utilisation du chant dans le football mexicain.