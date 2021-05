La FA lance une enquête sur les clubs de Premier League impliqués dans la Super League européenne

La Fédération anglaise de football (FA) a lancé une enquête officielle sur le rôle joué par les clubs de Premier League dans la tentative de créer une Super League européenne séparatiste (ESL).

Le mois dernier, les clubs de Premier League Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, ainsi que le Real Madrid, Barcelone, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan ont uni leurs forces pour créer un tournoi nouveau.

Cependant, le contrecoup a conduit les six clubs de Premier League à se retirer à peine 48 heures après l’annonce du tournoi d’origine.

« La semaine dernière, nous avons lancé une enquête officielle sur la formation de la Super League européenne et l’implication des six clubs anglais », a déclaré lundi un porte-parole de la FA.

« Nous avons écrit à tous les clubs pour leur demander formellement toutes les informations et preuves pertinentes concernant leur participation. Une fois que nous aurons les informations requises, nous examinerons les mesures appropriées à prendre. De toute évidence, ce qui s’est passé était inacceptable et aurait pu causer de graves dommages aux clubs à tous les niveaux du football anglais », a ajouté le porte-parole.

Les propriétaires des six clubs anglais se sont excusés pour les plans de séparation, mais les supporters ont protesté sur divers terrains depuis le retrait, et l’affrontement de dimanche entre Manchester United et Liverpool a été reporté après que les fans ont envahi le terrain d’Old Trafford lors d’une manifestation contre la propriété de Glazer.

Il y a également eu des manifestations aux matchs de Chelsea, Tottenham et Arsenal depuis l’annonce du plan de Super League.

Mark Ogden explique comment la propriété de la famille Glazer empêche Manchester United d'avoir autant de succès que ses rivaux à Manchester City.

« Les supporters ont joué un rôle vital et percutant en aidant à empêcher la Super League européenne de se produire, et nous comprenons leurs frustrations. Cependant, nous ne pouvons pas tolérer le comportement violent et criminel qui a eu lieu avant le match prévu entre Manchester United et Liverpool, qui La FA enquête actuellement », a ajouté le porte-parole.

« Tout au long de cette période, nous avons eu des discussions continues avec le gouvernement, la Premier League et l’UEFA. En particulier, nous avons discuté d’une législation avec le gouvernement qui nous permettrait de prévenir toute menace similaire à l’avenir afin que nous puissions protéger les Anglais. pyramide du football. «

Des sources ont déclaré à ESPN que les dirigeants des clubs impliqués avaient démissionné de leurs fonctions au sein des sous-comités de la Premier League.

La Premier League a également annoncé son intention d’empêcher les clubs de planifier de rejoindre des clubs séparatistes à l’avenir.

Une déclaration lundi: « Les événements des deux dernières semaines ont remis en question les fondements et la détermination du football anglais.

« L’opposition à la Super League proposée a uni l’ensemble du football, la voix des fans étant clairement entendue », a-t-il ajouté. « La Premier League reconnaît la force du sentiment et le droit des supporters de savoir ce qui se passe. Nous nous engageons à maintenir un dialogue étroit avec les supporters et leurs représentants, alors que nous travaillons avec la FA et le gouvernement pour identifier des solutions, mais demandons à toutes les manifestations sont paisibles.

« Les actions de quelques clubs ne peuvent pas permettre de créer une telle division et une telle perturbation. Nous sommes déterminés à établir la vérité sur ce qui s’est passé et à tenir ces clubs responsables de leurs décisions et de leurs actions. Nous et la FA poursuivons ces objectifs rapidement et de manière appropriée, consulter les fans et le gouvernement. «

Des informations de Reuters ont également été incluses dans ce rapport.