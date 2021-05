La FA lance une enquête sur le rôle des clubs anglais dans la Super League européenne

La Fédération anglaise de football a lancé une enquête officielle sur le rôle joué par les clubs de Premier League dans la tentative de créer une Super League européenne séparatiste.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal se sont engagés dans une nouvelle Super League à 12 équipes dirigée par le président du Real Madrid, Florentino Perez.

Mais après 48 heures d’intenses protestations et critiques, qui continuent de résonner dans le football anglais, les clubs de Premier League se sont retirés du projet la semaine dernière.

« La semaine dernière, nous avons lancé une enquête officielle sur la formation de la Super League européenne et l’implication des six clubs anglais », a déclaré lundi un porte-parole de la FA.

«Nous avons écrit à tous les clubs pour demander formellement toutes les informations et preuves pertinentes concernant leur participation. Une fois que nous aurons les informations requises, nous examinerons les mesures appropriées à prendre. Il est clair que ce qui s’est passé était inacceptable et aurait pu causer un grand tort aux clubs à tous les niveaux du football anglais », a ajouté le porte-parole.

Dimanche, les supporters de Manchester United se sont affrontés avec la police et ont envahi le terrain avant leur match de Premier League contre Liverpool, qui a été reporté en conséquence.

Il y a également eu des manifestations aux matchs de Chelsea et d’Arsenal depuis l’annonce du plan de Super League.

«Les supporters ont joué un rôle vital et percutant en aidant à empêcher la Super League européenne de se produire, et nous comprenons leurs frustrations. Cependant, nous ne pouvons pas tolérer le comportement violent et criminel qui a eu lieu avant le match prévu entre Manchester United et Liverpool, sur lequel la FA enquête actuellement », a déclaré le porte-parole.

«Tout au long de cette période, nous avons eu des discussions continues avec le gouvernement, la Premier League et l’UEFA. En particulier, nous avons discuté d’une législation avec le gouvernement qui nous permettrait de prévenir toute menace similaire à l’avenir afin que nous puissions protéger la pyramide du football anglais. «

La Super League a fait valoir que cela augmenterait les revenus des meilleurs clubs et leur permettrait de distribuer plus d’argent au reste du match.

Cependant, les instances dirigeantes du sport, d’autres équipes et organisations de supporters affirment que cela augmenterait le pouvoir et la richesse des clubs d’élite et que la structure fermée de la ligue va à l’encontre du modèle de longue date du football européen.

Contrairement à la compétition d’élite de la Ligue des champions européenne, où les équipes doivent se qualifier via leurs ligues nationales, les équipes fondatrices de la Super League se garantiraient chaque année une place dans la nouvelle compétition.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici