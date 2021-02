La Football Association a appelé le gouvernement et les sociétés de médias sociaux à prendre des mesures pour éradiquer les abus contre les joueurs en ligne.

Le nouveau plaidoyer intervient après que le défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe a été visé par des trolls racistes pour la deuxième fois en moins de quinze jours.

La star de Manchester United Women, Lauren James, a également été victime d’abus racistes au cours du week-end, une semaine après que son frère, l’arrière latéral de Chelsea, Reece James, a été pris pour cible.

Les vils abus que subissent les joueurs ont conduit à de nouveaux appels pour que les entreprises de médias sociaux exigent une preuve d’identité pour s’inscrire, et pour que le gouvernement adopte une position plus ferme.

La FA a fait écho à ces appels dans un communiqué publié dimanche soir qui se lit comme suit: « Ce fut un autre week-end où les joueurs sont confrontés à des abus discriminatoires et doivent faire face à des guerriers claviers anonymes qui se cachent dans un monde d’impunité.

«À la FA, nous pensons que ça suffit.

«Nous ferons tout notre possible pour éliminer la discrimination du jeu, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles.

«Les entreprises de médias sociaux doivent redoubler d’efforts et prendre des responsabilités et prendre des mesures pour interdire les abuseurs de leurs plates-formes, rassembler des preuves qui peuvent conduire à des poursuites et aider à rendre leurs plates-formes exemptes de ce type d’abus odieux.