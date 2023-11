La FA étudie les « chants tragiques » à Luton ; Liverpool écrit au club de Kenilworth Road

La Football Association (FA) enquête sur des « chants de tragédie » lors du match de Premier League dimanche entre Luton Town et Liverpool à Kenilworth Road.

Des chants faisant indirectement référence au désastre de Hillsborough ont été entendus par certains supporters au cours de la seconde moitié du match nul 1-1.

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, commentant le match pour Sky Sports, a condamné les chants, tandis que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp – qui a déclaré ne pas avoir entendu les chants lui-même – a déclaré : « Honte à tous ceux qui l’ont dit. »

La FA a exprimé sa condamnation dans un communiqué lundi et a déclaré qu’elle cherchait plus d’informations auprès de Luton et de la police.

Le communiqué disait : « Nous sommes conscients des chants tragiques lors du match de Premier League d’hier entre Luton Town et Liverpool, et nous sollicitons des observations supplémentaires de Luton Town et des détails supplémentaires de la part de la police.

“Nous condamnons fermement les chants de cette nature et continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos parties prenantes du football, notamment les clubs, les ligues, les groupes de supporters et les autorités compétentes, pour résoudre ce problème de manière proactive.”

Luton a publié un communiqué plus tard lundi, se disant « attristé par les informations faisant état de chants inappropriés envers les supporters de Liverpool ».

Le club a déclaré qu’il avait lancé une enquête interne et qu’il examinait les images de vidéosurveillance et des médias, ajoutant : « Tout auteur pourrait faire face à des interdictions de stade et à d’éventuelles poursuites pénales. »

La déclaration concluait : « Au nom de tous à Luton Town, nous souhaitons nous excuser de tout cœur auprès de toute personne offensée par les chants entendus lors du match d’hier, et nous continuerons à travailler avec les groupes de supporters pour éduquer les supporters sur les chants qui sont classés comme des abus tragiques par autorités du football, la police et le CPS.

Liverpool a écrit à Luton pour lui demander quelle était sa réponse aux chants – y compris des questions sur l’intendance et l’utilisation du système de sonorisation.

Carragher avait déclaré pendant le match : « Au début de la saison, j’ai été impliqué dans quelque chose avec des supporters se réunissant pour chanter une tragédie.

«Je viens d’entendre cela plusieurs fois dans ce match. En tant que supporters, il faut avoir de la rivalité, cela ne fait aucun doute. Mais nous valons mieux que ça.

« Tous les clubs en ont été coupables au fil des années et à des moments différents. Mais dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, je pense que nous valons mieux que ça.

La Premier League a déclaré plus tôt cette saison qu’elle intensifiait ses efforts pour lutter contre les chants tragiques, le Crown Prosecution Service mettant à jour ses directives en matière de poursuites pour les infractions liées au football. Toute personne reconnue coupable d’un délit s’expose à une interdiction de stade et à des poursuites pénales.

Liverpool a obtenu un match nul tardif après que le remplaçant Luis Diaz ait annulé le but de Tahith Chong à la 80e minute pour Luton.

(Photo : Getty Images)