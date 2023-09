La FA et PGMOL s’associent au programme CORE X pour améliorer la diversité des arbitres salué par l’ancien arbitre de l’EFL Jarnail Singh | Actualités footballistiques

L’ancien arbitre légendaire de l’EFL, Jarnail Singh, affirme que le nouveau programme historique CORE X fournit un coup de pouce opportun aux nouveaux officiels de match de printemps issus de divers horizons.

Sky Sports a annoncé la nouvelle que la Fédération de football prévoyait de recruter et de retenir 1 000 nouveaux arbitres issus de diverses origines ethniques au cours des trois prochaines années afin de changer radicalement la culture du football de base dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’arbitrage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett de Sky Sports News rapporte que la FA lance une initiative visant à recruter et à retenir 1 000 nouveaux arbitres issus de divers horizons au cours des trois prochaines années.



Maintenant, Actualités Sky Sports peut révéler que Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL) – l’organisme responsable de la nomination des officiels de match dans le jeu d’élite – travaillera en partenariat avec la FA sur le programme CORE X qui vise à combler le fossé entre l’arbitrage de base et l’arbitrage d’élite pour les officiels de communautés marginalisées.

PGMOL a lancé son plan de développement de l’arbitrage d’élite en 2022 – avec une représentation diversifiée croissante et en aidant les officiels issus de milieux sous-représentés à accéder aux échelons supérieurs du jeu – défini comme l’un des objectifs stratégiques clés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Écoutez l’audio des officiels du match, y compris du VAR, alors que Virgil van Dijk reçoit un carton rouge pour sa faute sur Alexander Isak lors du match de Premier League de Liverpool à Newcastle. Le chef du PGMOL, Howard Webb, a confirmé que c’était la bonne décision.



Les candidats potentiels au programme CORE X, qui est ouvert jusqu’au début de la semaine prochaine, doivent officier activement dans le troisième ou le quatrième niveau du football féminin, ou dans le troisième ou le quatrième niveau du système de la Ligue nationale chez les hommes (le septième et huitièmes divisions de football masculin).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’arbitre noir le mieux classé d’Angleterre, Sam Allison, et le meilleur arbitre de la communauté sud-asiatique, Sunny Singh Gill, ont uni leurs forces pour arbitrer Swindon contre Leyton Orient dans un moment vraiment merveilleux pour le football et l’arbitrage.



Ceux qui réussiront leur candidature recevront un soutien technique et des programmes de formation sur mesure – autour de sujets tels que le fitness, la nutrition et la psychologie du sport – pour les préparer aux rigueurs du jeu professionnel et les aider à faire progresser l’arbitrage.

Singh, qui est le premier et le seul arbitre sikh à porter un turban dans l’histoire du football anglais, a déclaré : Actualités Sky Sports : « Il s’agit sans aucun doute d’un coup de pouce opportun pour la diversité dans l’arbitrage, offrant une voie de développement plus solide aux aspirants officiels de match issus de diverses origines ethniques.

Plus d’Asiatiques du Sud dans le football

« La collaboration est essentielle pour réaliser les progrès nécessaires lorsqu’il s’agit d’améliorer la représentation dans le football, et pas seulement dans l’arbitrage.

« C’est un bon exemple de cela, le PGMOL et la FA Refereeing s’associant une fois de plus pour le bien commun et essayant d’élargir le bassin d’arbitres de match talentueux et dotés de potentiel. »

Les Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de reportages et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire South Asians in Football sur skysports.com et South Asians in the Game blog et restez à l’écoute de Sky Sports News. et nos plateformes numériques Sky Sports.