La FA et Manchester City condamnent les chants anti-gay entendus à Etihad

Manchester City a condamné les prétendus chants anti-gay lors de sa victoire en FA Cup contre Chelsea au stade Etihad dimanche.

La Football Association est sur le point d’enquêter sur les chants entendus au cours de la seconde moitié du match nul du troisième tour, que l’équipe de Pep Guardiola a remporté 4-0.

La FA enquête également sur les allégations de chants anti-gay visant le manager d’Everton et l’ancien joueur de Chelsea Frank Lampard lors du match nul du troisième tour contre Manchester United à Old Trafford vendredi.

Une déclaration publiée par Manchester City dimanche disait: “Manchester City condamne fermement le comportement d’une minorité de supporters qui se sont livrés à des chants discriminatoires lors du match d’aujourd’hui. Nous sommes fiers de célébrer l’inclusivité dans le football et demandons à tous les supporters de se joindre à nous pour créer un climat positif. environnement et atmosphère, où tout le monde est accueilli, accepté et vit une expérience de match fantastique.”

Un porte-parole de la FA a déclaré: “Nous condamnons fermement l’utilisation du terme” rent boy “et nous sommes déterminés à le chasser de notre jeu. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le Crown Prosecution Service, ainsi qu’avec la UK Football Policing Unit, rapport à l’utilisation de ce terme.

“Une partie de notre travail dans ce domaine a consisté à fournir aux autorités compétentes des déclarations d’impact des supporters LGBTQ +, détaillant comment les chants de cette nature affectent leur expérience et leur sentiment d’inclusion lors des matchs de football, afin qu’une position et une compréhension plus claires du chant puissent Soyez établis.

“Nous nous opposons fermement à toutes les formes de discrimination et nous nous efforçons de faire en sorte que notre jeu soit un environnement sûr pour tous, qui embrasse véritablement la diversité et défie les comportements haineux à la fois sur et en dehors du terrain.”