La FA espère interdire les paris sur les cartons jaunes pendant les matches

La Football Association (FA) souhaite que les sociétés de jeux d’argent cessent d’autoriser les paris sur les cartons jaunes pendant les matches.

L’instance dirigeante du sport en Angleterre s’inquiète de plus en plus du fait que les joueurs manipulent les incidents pour recevoir de l’argent supplémentaire. Ces décisions pourraient finir par créer des problèmes de matchs truqués en Premier League et dans les divisions inférieures.

Courrier Sport affirme que la FA a déjà discuté de cette décision avec des sociétés de paris et des représentants du gouvernement. Les dirigeants de la Premier League soutiendront probablement pleinement toute décision d’interdire de tels paris. En plus d’interdire potentiellement les paris sur les réservations, l’organisation cherche également à interdire d’autres appels en jeu.

La nouvelle arrive alors que la star des Hammers fait l’objet d’une enquête

La répression éventuelle se résume essentiellement à de multiples enquêtes concernant des incidents de carton jaune ces dernières années. En fait, il y a eu au moins quatre enquêtes sur des joueurs ayant reçu des réservations au cours des cinq dernières saisons.

Lucas Paqueta de West Ham est le dernier joueur faisant l’objet d’une enquête pour d’éventuels actes répréhensibles. La FA enquête actuellement sur trois incidents spécifiques impliquant la star brésilienne ayant reçu un carton jaune.

Deux de ces réservations ont eu lieu dans les dernières étapes de la saison 2022/23. Le dernier incident s’est produit lors du match d’ouverture de West Ham de la campagne en cours.

Une autre décision d’arbitrage également à l’étude

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka et le défenseur d’Oxford Ciaran Brown ont également fait l’objet d’une enquête pour des incidents similaires. Aucune accusation n’a jamais été bloquée.

L’ancien défenseur de Reading, Kynan Isac, s’est vu imposer une incroyable suspension de 12 ans pour avoir été averti volontairement lors d’un match de FA Cup.

En plus de chercher à interdire les paris sur les réservations, la FA pourrait également envisager une démarche similaire avec d’autres décisions d’arbitrage.

Le média susmentionné affirme que le nombre total de corners et de pénalités accordés par les arbitres pourrait également être annulé par les sociétés de paris. Certains sites de jeux d’argent ont déjà supprimé la possibilité de parier sur les réservations.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus