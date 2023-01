La FA espagnole soutient sa position sur la cérémonie de la Coupe du Barca

Barcelone a remporté une victoire 3-0 contre la Real Sociedad dimanche pour remporter la Super Coupe féminine. Laia Sanz/Europa Press via Getty Images

La Fédération royale espagnole de football [RFEF] a défendu sa décision de faire en sorte que les joueuses de Barcelone récupèrent leurs propres médailles sur le côté du terrain après avoir remporté la Super Coupe féminine dimanche.

Le Barça a battu la Real Sociedad 3-0 pour remporter la compétition pour la deuxième année consécutive, la capitaine Marta Torrejon soulevant seule le trophée dans les tribunes après le match.

Pendant ce temps, les joueurs du Barca se sont servis de médailles dans une boîte installée sur la touche, la RFEF faisant l’objet de critiques sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir organisé une cérémonie plus appropriée.

“Conformément aux protocoles d’attribution de la RFEF – et compte tenu du nombre élevé de représentations institutionnelles et de l’infrastructure d’accès aux tribunes – le service du protocole a décidé d’activer la cérémonie de remise des prix de la même manière qu’elle se déroule dans le Copa del Rey”, a déclaré la RFEF dans un communiqué.

“C’est la remise du trophée au capitaine de l’équipe gagnante [in the stand] et remise des médailles à l’équipe gagnante sur le terrain ou dans le vestiaire. C’est la même cérémonie qui a eu lieu lors de la dernière édition de la Super Coupe Féminine en 2022.”

Le capitaine de l’équipe masculine du Real Betis, Joaquin, a soulevé le trophée dans les tribunes lors de la finale de la Copa del Rey la saison dernière, le personnel du club distribuant les médailles aux joueurs à l’Estadio Cartuja.

Cependant, un processus différent a été suivi lors de la finale de la Copa de la Reina en mai dernier, lorsque tous les joueurs du Barça sont entrés dans les tribunes et ont reçu leurs médailles avant la levée du trophée après avoir battu Huelva.

C’est une scène plus courante dans les finales, bien qu’il n’y ait pas de manière universelle de présenter les trophées et les médailles.

Deux buts d’Aitana Bonmati et une tête tardive d’Asisat Oshoala ont permis au Barça de dépasser la Real Sociedad à l’Estadio Romano de Mérida dimanche alors qu’ils remportaient leur premier trophée de la saison.

Le Barça est désormais invaincu en 58 matchs dans les compétitions nationales et pourrait remporter 50 victoires consécutives en Liga F avec une victoire contre Levante Las Planas mercredi.

Cependant, ils risquent d’être expulsés de la Copa de la Reina pour avoir aligné un joueur inéligible lors de leur victoire 9-0 contre Osasuna lors des 16 derniers matchs. Une décision sur leur sort est attendue cette semaine.