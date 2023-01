La FA enquêtera sur les chants anti-gay lors de l’affrontement Man Utd-Everton

La FA enquêtera sur les chants anti-gay présumés lors du match nul de la FA Cup entre Manchester United et Everton. Photo de Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

L’Association anglaise de football (FA) enquêtera sur les allégations de chants anti-gay lors de la défaite 3-1 d’Everton au troisième tour de la FA Cup à Manchester United vendredi.

Certains supporters ont été entendus en utilisant un langage anti-gay contre le manager d’Everton, Frank Lampard, qui jouait et dirigeait auparavant Chelsea, ont rapporté les médias britanniques.

“Nous nous opposons fermement à toutes les formes de discrimination et nous nous efforçons de faire en sorte que notre jeu soit un environnement sûr pour tous, qui embrasse vraiment la diversité et défie les comportements haineux à la fois sur et en dehors du terrain”, a déclaré un porte-parole de la FA.

Dans une déclaration aux médias britanniques, United a déclaré: “L’homophobie, comme toutes les formes de discrimination, n’a pas sa place dans le football. Manchester United est fier de sa base de fans diversifiée et du travail que nous avons fait pour réduire les cas comme nous l’avons tristement entendu aujourd’hui. “

Everton a ajouté que l’homophobie n’a pas sa place dans “nos stades, nos clubs, nos communautés ou notre jeu”.

Nous condamnons fermement les railleries de Frank Lampard avec le chant illégal et homophobe d’une partie de nos fans et appelons le club à agir. @Homme Utd – Diables arc-en-ciel (@RainbowDevils) 6 janvier 2023

“Le club a une politique de tolérance zéro sur toutes les formes de discrimination et se félicite des déclarations de la FA et de Manchester United”, a déclaré Everton dans un communiqué à Reuters.

Les chants ont également été appelés par “Rainbow Devils”, un groupe de supporters LGBTQ + de Manchester United, qui a tweeté: “Nous condamnons fermement les railleries de Frank Lampard avec le chant illégal et homophobe d’une partie de nos fans et appelons le club à agir.

“Nous appelons [United] à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour identifier les coupables et les traiter de la manière la plus ferme possible.”

Everton a été éliminé de la FA Cup après que Conor Coady a annulé le premier but d’Antony, mais a ensuite mis le ballon dans son propre filet pour redonner l’avance à United, avant qu’un penalty tardif de Marcus Rashford ne scelle leur sort.

Plus tôt cette semaine, Nottingham Forest a déclaré qu’il enquêtait sur des allégations de chants anti-gay dirigés contre les supporters de Chelsea lors d’un match nul 1-1 en Premier League.