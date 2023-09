La FA émet un avertissement au manager de football accusé d’avoir parié 1 million de livres

Un manager de football aurait échappé aux conséquences après avoir parié près d’un million de livres sterling, y compris des paris sur son propre sport. La personne, dont le nom ne peut être divulgué en raison de problèmes juridiques, était accro au jeu et possède trois comptes de paris, a rapporté The Athletic. Cependant, il n’a reçu qu’un avertissement formel de la part de la Football Association (FA), car la plupart de ses paris portaient sur les courses de chevaux, tandis que 28 paris concernaient le sport.

L’implication du manager anonyme dans les paris a été révélée pour la première fois l’année dernière lorsqu’il a accusé les anciens footballeurs anglais Alan Rogers et Steven Jennings de le faire chanter. À l’époque, l’affaire a été portée devant le tribunal où le gérant a obtenu l’anonymat. Selon les preuves présentées lors de l’audience, il avait joué un total de 879 000 £ sur une période de deux ans et enregistré des pertes de 270 000 £. Parmi ces paris, pas moins de 28 étaient associés au football.

À la suite du procès, Rogers, qui a représenté plusieurs grands clubs comme Nottingham Forest pendant ses années de joueur, a été accusé d’un chef de chantage et d’un chef d’accusation de falsification de preuves. Jennings, en revanche, a été accusé de détournement de la justice et de deux chefs de chantage. Cependant, les deux anciens footballeurs ont ensuite nié ces allégations. Ils ont été relevés des charges retenues contre eux après que le directeur ait décidé de ne pas témoigner pour contester la décision du tribunal.

Une fois le procès terminé, la FA a pris toutes les preuves de la police et les a analysées pour prononcer la sanction infligée au manager. Mais il s’est avéré que seuls trois de ces paris liés au football ont été placés après que la FA a imposé une « interdiction totale » en la matière. Puisque les chiffres étaient « de faible valeur ». l’organe directeur a décidé de ne prendre aucune mesure stricte à l’encontre du gérant.

« Nous prenons très au sérieux toutes les allégations de violations potentielles des paris et nous avons mené une enquête complète et approfondie sur cette affaire. Le dernier de ces paris a été placé en 2017, et aucun d’entre eux ne concernait des clubs dans lesquels l’individu était impliqué à l’époque. Après avoir pleinement examiné tous les aspects, l’affaire a été classée et l’individu a reçu un avertissement formel », a déclaré un porte-parole de la FA au Mirror.

Plus tôt, la FA avait accordé une suspension de cinq mois au défenseur de Nottingham Forest, Harry Toffolo, dont une amende de 20 000 £, après que le footballeur ait été accusé de 375 violations des règles de paris. Ses infractions ont été enregistrées entre 2014 et 2017 lorsque Toffolo a été signé avec Norwich City. En raison d’une accusation similaire, l’attaquant de Brentford Ivan Toney purge actuellement une suspension de huit mois du football anglais.