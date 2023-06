La FA du Qatar nie les abus raciaux par le joueur, dit qu’il a été victime

La FA du Qatar a déclaré que Yusuf Abdurisag n’avait pas utilisé de langage discriminatoire à l’encontre d’un joueur de l’équipe néo-zélandaise, qui a abandonné lundi son match amical à la mi-temps pour protester contre une insulte raciste présumée.

L’instance dirigeante du football du Qatar a déclaré mardi qu’Abdurisag avait eu un échange de mots « dans le feu de l’action » où il avait été victime d’insultes racistes.

Choix de l’éditeur

La Nouvelle-Zélande a déclaré lundi que son défenseur Michael Boxall, d’origine samoane, avait reçu une « insulte raciste importante » de la part d’un adversaire lors du match de préparation de la Gold Cup en Autriche.

« En tout cas, la QFA prend les allégations incroyablement au sérieux et s’oppose au racisme sous toutes ses formes », a ajouté la QFA dans un communiqué. « L’expérience du racisme ne doit jamais être banalisée et reste un problème sérieux dans le jeu.

« La QFA encourage la communauté internationale du football à en faire plus pour lutter contre le racisme et la discrimination sur et en dehors du terrain. »

Le Qatari Yusuf Abdurisag a été impliqué dans un cas d’abus racistes présumés avec le Néo-Zélandais Michael Boxall lors d’un match amical lundi. Incidents de racisme dans le football_Yusuf Abdurisag

L’instance dirigeante du football néo-zélandais a déclaré lundi qu’elle contacterait la FIFA au sujet de la protection des joueurs contre le racisme à la suite de l’incident du match.

C’était l’un des deux matchs à être abandonné le lendemain d’allégations de racisme.

La FA irlandaise a déclaré que son équipe des moins de 21 ans avait abandonné son match contre l’équipe olympique du Koweït après qu’un joueur koweïtien ait utilisé un langage raciste envers un remplaçant irlandais.

Le racisme a dominé les gros titres du football ces derniers mois.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé la création d’un comité antiracisme dirigé par l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr, victime d’insultes racistes dans la Liga espagnole.