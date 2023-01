La FA donne des directives aux officiels du match après que Jarnail Singh et Sky Sports aient fait part de leurs inquiétudes concernant un incident impliquant un joueur sikh | Nouvelles du football

Les officiels du match ont reçu des conseils sur les infractions impliquant des couvre-chefs religieux après que Sky Sports et l’ancien arbitre Jarnail Singh ont fait part de leurs inquiétudes concernant un incident impliquant un footballeur sikh-punjabi.

Lors d’un match de la Spartan South Midlands League début janvier, le milieu de terrain du Langford FC Charan Basra a reçu un deuxième carton jaune pour sa réaction après qu’un joueur adverse ait semblé tirer sur sa patka, qui est un couvre-chef religieux porté par de nombreux Sikhs.

L’arbitre a semblé ne pas voir l’incident d’origine, mais cela a fait sensation sur Twitter dans les jours qui ont suivi après avoir été initialement partagé en ligne par la poignée des médias sociaux. @UB1UB2.

Les sud-asiatiques britanniques de Sky Sports dans le football, Dev Trehan, ont abordé la question directement avec le premier arbitre turbanné du football de la ligue anglaise, Jarnail Singh, qui a arbitré plus de 150 matchs dans toutes les divisions entre 2004 et 2010.

Moins de 48 heures plus tôt, Jarnail avait vu son plus jeune fils Bhupinder Singh Gill entrer dans l’histoire en tant que premier Sikh-Punjabi à assumer le rôle d’arbitre assistant pour un match de Premier League – après Sky Sports Nouvelles exclusivement cassé l’histoire en décembre.

Le fils aîné de Jarnail, Sunny Singh Gill, est l’arbitre de match d’héritage sud-asiatique le mieux classé du pays.

Jarnail a communiqué directement avec des collègues de l’Association des arbitres, du Département d’arbitrage de la FA et du Comité des arbitres de la FA, offrant un aperçu de la signification et de l’importance que les Sikhs attachent aux couvre-chefs religieux comme les turbans et les patkas.

Un peu plus de quinze jours après avoir pris contact avec les autorités arbitrales à ce sujet, Sky Sports Nouvelles peut exclusivement révéler que les officiels de match à travers le pays ont maintenant reçu des directives spécifiques concernant de tels incidents.

Les officiels de match ont été informés qu’un couvre-chef tel qu’un patka ou un turban est considéré comme un article de foi religieux. En toucher un sans autorisation devrait être considéré comme une action offensive en vertu de la loi 12 du manuel de la FA relative aux fautes et aux fautes.

L’infraction doit être passible d’un carton rouge obligatoire si elle est vue et doit être traitée comme une infraction S6 – en utilisant un langage et/ou des actions offensants, insultants et/ou abusifs.

Jarnail a dit Nouvelles de Sky Sports : “Je suis très heureux que nous ayons pu contribuer à éduquer et à améliorer la compréhension des communautés sud-asiatiques et sikhs dans le football.

“C’est un excellent exemple de coopération et de collaboration de la part de toutes les personnes impliquées, en particulier le président du comité des arbitres de la FA et le département des arbitres de la FA.

“C’est un réel plaisir de se réunir avec Dev, Sky Sports, la Football Association et la famille des arbitres pour aider à promouvoir l’égalité et l’inclusion des diverses communautés ethniques dans le football.”

Trehan a dit Nouvelles de Sky Sports : “Jarnail est un pionnier sikh-pendjabi et une icône sud-asiatique britannique du football. Travailler avec lui sur quelque chose comme ça et obtenir un résultat aussi positif est un moment à chérir et à savourer pour tous ceux qui sont associés au” beau jeu “. Je Je suis sûr que le milieu de terrain du Langford FC, Charan Basra, qui est lui-même un bon modèle, tirera également une grande satisfaction de ce résultat.

“Le crédit doit revenir à toutes les personnes impliquées dans ce processus ainsi qu’à @ UB1UB2 et à la Sikh Press Association pour avoir poussé cela, ainsi qu’à nos équipes numériques et aux éditeurs de sortie de Sky Sports News pour avoir continué à soutenir notre travail véritablement révolutionnaire autour de British Les Sud-Asiatiques dans le football.”

Singh : Une journée formidable pour le football anglais

Micky Singh, porte-parole officiel du groupe de supporters d’Apna England, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : “Cela semble sans précédent et cela offre un sentiment de liberté et de préservation aux Sikhs et à tous les footballeurs portant des patka qui ont déjà été impliqués dans le jeu.

“Je ne peux pas expliquer ce que cela fait de savoir que mon petit-fils bénéficierait désormais d’un niveau de protection et de respect pour sa foi s’il parvenait jusqu’au jeu d’élite.

“C’est capital pour les Sikhs, cela change la donne pour les Sud-Asiatiques britanniques et une journée formidable pour le football anglais.

La première députée sikhe du pays, Preet Kaur Gill, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : “Il est clair qu’il reste encore du chemin à parcourir en termes d’éducation et de compréhension des articles de foi sikhs.

“Le respect de toutes les personnes de toutes confessions et sans confession est vraiment important sur et en dehors du terrain. Il est important que les autorités du football règlent cela, afin que nous ne voyions pas d’incidents comme celui-ci à l’avenir.”

