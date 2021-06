La FA danoise appelle à des modifications des procédures de l’UEFA après l’effondrement d’Eriksen

L’Association danoise de football a appelé l’UEFA à modifier ses procédures à la suite de l’effondrement du milieu de terrain Christian Eriksen lors de son match de l’Euro 2020 contre la Finlande et de la décision ultérieure de reprendre le match.

Les Danois se sont vu offrir la possibilité de reprendre le match le soir même ou à 12h00 le lendemain.

Bien qu’ils aient été clairement secoués, ils ont repris le match et perdu 1-0, mais l’entraîneur Kasper Hjulmand et ses joueurs ont depuis déclaré qu’ils auraient préféré ne pas jouer.

« C’était une mauvaise décision et totalement intenable que les joueurs aient dû être sur le terrain si peu de temps après l’horrible expérience », a déclaré mercredi le président de la DBU, Jesper Moller, dans un communiqué.

« C’est une situation dans laquelle les joueurs et les entraîneurs ne devraient pas être mis, car ce n’est pas et ne devrait pas être leur décision. »

Eriksen a subi une crise cardiaque sur le terrain et a été transporté à l’hôpital où il se remet maintenant.

L’UEFA a été vivement critiquée par les anciens internationaux danois Peter Schmeichel et Michael Laudrup, ce dernier affirmant que le choix de reprendre samedi ou dimanche n’était pas du tout un choix.

« Nous voulons maintenant une évaluation de l’ensemble du processus de prise de décision afin que nous puissions obtenir tous les faits et informations pertinents sur la table », a déclaré Moller.

« Nous devons envisager un changement dans les règles pour nous assurer que nous ne sommes plus jamais dans la même situation. Nous sommes prêts à présenter une résolution à l’UEFA », a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à Reuters, l’UEFA a déclaré avoir « traité la question avec le plus grand respect pour la situation sensible et les joueurs. Il n’a été décidé de reprendre le match qu’après que les deux équipes eurent demandé de terminer le match le même soir ».

Les Danois affrontent la Belgique jeudi lors de leur deuxième match du Groupe B au Parken Stadium de Copenhague.

