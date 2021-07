La FA d’Angleterre enquête sur des problèmes de fans « honteux » lors de la finale

Facebook

La Fédération anglaise de football (FA) a ouvert une enquête sur les problèmes de supporters qui ont entaché la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie.

L’Italie a ensuite battu l’Angleterre aux tirs au but pour soulever le trophée, mais avant le coup d’envoi, un groupe de supporters sans billets a violé la sécurité du stade de Wembley et est entré sur le terrain.

La police a déclaré avoir arrêté 49 personnes lors de la surveillance de la finale après le match et a ajouté que 19 officiers avaient été blessés lors d’affrontements avec des foules instables autour du stade.

La FA a publié une déclaration lundi qui disait : « Nous sommes déterminés à comprendre pleinement ce qui s’est passé à l’extérieur puis à l’intérieur du stade de Wembley lors de la finale de l’UEFA EURO 2020 le dimanche 11 juillet 2021.

« Nous avons informé DCMS [Department for Digital, Culture, Media and Sport] ce week-end qu’un examen indépendant dirigé par la baronne Casey de Blackstock a été commandé pour rendre compte des faits et des circonstances en cause. Il s’adressera à toutes les parties concernées et comprendra des experts externes.

« L’un des principaux objectifs des conclusions sera de s’assurer que les leçons sont tirées et que des scènes aussi honteuses ne pourront jamais se répéter.

« Nous continuons de travailler avec les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts visant à identifier les responsables et à leur demander des comptes. »

Après le match, le défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Harry Maguire, a révélé que son père s’était blessé aux côtes et avait du mal à respirer après avoir été piétiné par des supporters lors de troubles de la foule.

L’UEFA a également ouvert une enquête formelle sur la prise d’assaut de Wembley, en plus d’accuser la FA de quatre infractions distinctes relatives à la conduite des supporters.