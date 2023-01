La FA Cup n’a rien perdu de son éclat

Il n’est pas nécessaire de remonter trop loin pour trouver des gens disant que la FA Cup était la meilleure compétition de coupe nationale au monde. En fait, où que vous regardiez sur Internet, il figure toujours parmi les dix meilleurs tournois de football. En plus de la Coupe du monde, de la Copa Libertadores et bien plus encore, vous […]

Il n’est pas nécessaire de remonter trop loin pour trouver des gens disant que la FA Cup était la meilleure compétition de coupe nationale au monde. En fait, où que vous regardiez sur Internet, il figure toujours parmi les dix meilleurs tournois de football.

Outre la Coupe du monde, la Copa Libertadores et bien d’autres, vous verrez la plus ancienne compétition du football national. Il a été joué pour la première fois au cours de la saison 1871-72 et a été remporté par les Wanderers, un club de Londres qui n’existe plus sous sa forme originale.

Depuis cette première finale, la FA Cup a été la finale phare du sport à travers le Royaume-Uni. Au fil du temps, aux quatre coins du monde, les fans et les diffuseurs ont tous cherché à participer à l’action. En regardant la liste de ceux qui montrent la compétition, cela montre qu’il y a toujours un désir pour cela aussi. ESPN + est le siège de la FA Cup aux États-Unis, et ce n’est que l’un des nombreux diffuseurs apparemment interminables qui souhaitent diffuser les matchs. Du Bhoutan à la Zambie, les fans peuvent regarder les vairons du football semi-professionnel tenter de renverser les grands garçons de la Premier League anglaise.

Numéros de la finale de la FA Cup 2022

La finale de l’année dernière entre Chelsea et Liverpool a attiré plus de 12 millions de fans intéressés au Royaume-Uni. Un numéro qui a plu à l’ancien attaquant anglais et diffuseur actuel, Gary Lineker.

Des chiffres d’audience incroyables pour la finale de la FA Cup hier. 8 millions d’entre vous ont regardé @BBCOne seul… et 4,1 millions de demandes supplémentaires sur @BBCiPlayer. Foot 💪🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 15 mai 2022

Cependant, il est dommage que certains des meilleurs clubs du Royaume-Uni ne semblent pas aussi enthousiasmés par la compétition. Les clubs et leurs supporters respectifs disent vouloir du succès. Mais pour l’obtenir, c’est la compétition de la ligue nationale qui rapporte un butin bien plus important que celui de la FA Cup. Par exemple, Liverpool a gagné environ 4 millions de dollars en soulevant le trophée en mai 2022.

Il est facile de comprendre pourquoi beaucoup mettent la lutte pour le statut de Premier League avant d’être nommés vainqueurs de la FA Cup. Ceux qui ne le prennent pas aussi au sérieux le rendent évident aussi. Comme de nombreuses équipes de haut niveau font tourner leurs équipes massives, amenant des jeunes et ceux en marge de leurs équipes habituelles au lieu de leurs vedettes.

Les loups, par exemple, ont apporté NEUF changements à leur équipe avant d’affronter Liverpool ce week-end.

Pourtant, certains considèrent toujours la FA Cup comme vitale

Cependant, certains grands clubs peuvent ne pas penser que la FA Cup détient le même prestige qu’elle l’était autrefois. Regardez le match nul entre Sheffield Wednesday et Newcastle United. Mercredi est toujours un grand club bien qu’il soit hors de la Premier League depuis 2000. Mais en termes de ressources actuelles, c’était presque une égalité David contre Goliath. Et dans la soirée, Sheffield Wednesday a battu Newcastle, un club de Premier League en quête d’une place en UEFA Champions League la saison prochaine.

Newcastle a un peu fait tourner son équipe, mais a fait preuve de respect en incluant toujours des joueurs d’une valeur de plus de 70 millions de dollars, et a fait appel à l’ancienne star de la MLS Miguel Almiron pour essayer de renverser la situation en leur faveur, mais en vain. L’ambiance au sol était électrique chez les fans de mercredi et encore plus à temps plein. Essayez de leur dire que la FA Cup n’est pas aussi importante.

Il ne fait aucun doute que la FA Cup est toujours quelque chose qui suscite les émotions des fans de ce sport du monde entier. Non seulement les matchs sont très fréquentés dans les stades, mais plus de 500 millions de personnes ont vu Mo Salah et ses coéquipiers soulever le trophée lors de la finale mondiale de l’année dernière.

Cela montre que la compétition de 150 ans est toujours l’une des plus importantes du football mondial. C’était sans doute le modèle à suivre pour tous les autres, et cela continuera longtemps.

