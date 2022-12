La FA confirme que Southgate restera en tant que manager de l’Angleterre

Après une Coupe du monde décevante qui a vu l’Angleterre se faire éliminer en quart de finale, la FA anglaise a confirmé que le manager Gareth Southgate conserverait sa position avant l’Euro 2024.

“Nous sommes ravis de confirmer que Gareth Southgate continue d’être l’entraîneur de l’Angleterre et qu’il dirigera notre campagne pour l’Euro 2024”, a déclaré le directeur général de la FA, Mark Bullingham.

“Gareth et Steve Holland [assistant manager] ont toujours eu notre plein soutien, et notre planification pour l’Euro commence maintenant », a poursuivi Bullingham.

De vives critiques de la part des experts

Après des tirs nourris d’experts, de fans et de journalistes du monde entier, Southgate était en effet divisé quant à savoir s’il devait rester le manager des Three Lions.

“Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment”, a avoué Southgate lors de sa conférence d’après-match.

Pourtant, quelques mots persuasifs des meilleurs d’Angleterre et l’attrait de mener l’Angleterre à son premier trophée depuis un certain temps ont vraisemblablement ramené Southgate au poste prestigieux.

Il mènera l’Angleterre dans des affrontements clés contre des équipes comme l’Italie et l’Ukraine lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

Manque de successeurs potentiels

Parmi les principales raisons pour lesquelles la FA a renouvelé le contrat de Southgate, citons la cohérence tactique, une appréciation de sa course profonde à l’Euro 2020 et un manque de successeurs potentiels.

L’Angleterre semblait forte lors de son passage au Qatar au début, battant l’Iran avec une puissante victoire 6-2. Ils ont étonnamment fait match nul avec les États-Unis avant de terminer leur phase de groupes avec une victoire 3-0 sur le Pays de Galles. Après une bataille complète contre le Sénégal, champion d’Afrique en titre, l’attaque de Southgate a faibli lors de son match de quart de finale contre la France.

“L’Angleterre a joué un grand match, et je voudrais leur dire que nous sommes fiers d’avoir battu une si grande équipe”, a déclaré Olivier Giroud après avoir marqué le but vainqueur contre eux.

Southgate est l’entraîneur anglais le plus victorieux de l’histoire moderne avec 49 matchs en six ans. Sous Southgate, l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018, les demi-finales de la Ligue des Nations et la finale de l’Euro.

