La FA condamne les abus racistes subis par Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho après la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

La Football Association a condamné les abus racistes en ligne subis par un certain nombre de joueurs anglais à la suite de la défaite de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous échoué sur place dimanche soir alors que l’Angleterre s’inclinait aux tirs au but.

Les pages de médias sociaux du trio ont rapidement été inondées de commentaires racistes, ce qui a conduit la FA à publier une déclaration condamnant le « comportement dégoûtant ».

Un porte-parole a déclaré: « La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui a visé certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux.

« Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable.

« Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles.

« Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d’abus odieux. »

Nous sommes au courant d’un certain nombre de commentaires offensants et racistes sur les réseaux sociaux dirigés contre des footballeurs à la suite de la #Euro2020 final. Cet abus est totalement inacceptable, il ne sera pas toléré et il fera l’objet d’une enquête. – Événements de la police métropolitaine (@MetPoliceEvents) 12 juillet 2021

La police métropolitaine a également condamné les abus « inacceptables », ajoutant qu’elle enquêterait sur les publications « offensantes et racistes » sur les réseaux sociaux.

La force a déclaré dans un communiqué sur Twitter: « Nous sommes au courant d’un certain nombre de commentaires offensants et racistes sur les réseaux sociaux dirigés contre les footballeurs après la finale de l’#Euro2020.

« Cet abus est totalement inacceptable, il ne sera pas toléré et il fera l’objet d’une enquête. »

Le compte Twitter officiel des équipes nationales masculine et féminine d’Angleterre a offert son soutien aux joueurs victimes.

Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir. Nous sommes solidaires de nos joueurs ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl – Angleterre (@Angleterre) 12 juillet 2021

Il a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir.

« Nous sommes solidaires de nos joueurs. »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé les sociétés de médias sociaux à faire davantage pour demander des comptes aux responsables de l’envoi d’abus en ligne.

Il a écrit sur Twitter : « Il n’y a absolument aucune place pour le racisme dans le football ou ailleurs. Les responsables des abus en ligne dégoûtants que nous avons vus doivent être tenus pour responsables – et les sociétés de médias sociaux doivent agir immédiatement pour éliminer et empêcher cette haine. «

La haine ne gagnera pas

















0:39



Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne.



Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signale le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Débarrassez-vous

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.