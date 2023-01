La FA conclut que John Yems n’est «pas un raciste conscient» malgré une série de remarques raciales offensantes | Nouvelles du football

La FA a révélé une série de remarques raciales offensantes de John Yems, mais a tout de même conclu que l’ancien manager de Crawley n’était “pas un raciste conscient”.

Yems a été banni du football pendant 15 mois pour de multiples infractions à la règle de la Football Association relative aux commentaires discriminatoires.

L’homme de 63 ans a été inculpé par la Football Association après avoir fait 16 commentaires présumés qui “comportaient une référence à l’origine ethnique et/ou à la couleur et/ou à la race et/ou à la nationalité et/ou à la religion ou aux convictions et/ou au sexe” à Joueurs de Crawley entre 2019 et 2022.

Yems a reconnu une accusation et a été reconnu coupable de 11 autres concernant des commentaires faisant référence à l’origine ethnique, à la couleur, à la race, à la nationalité, à la religion, aux convictions ou au sexe entre 2019 et 2022.

Une commission de réglementation indépendante a conclu que quatre autres n’étaient pas prouvés, car Yems avait été banni plus tôt ce mois-ci de toute activité liée au football jusqu’au 1er juin 2024 inclus.

Mais le panel de la FA a cependant conclu que Yems :

Décrit les membres musulmans de l’équipe comme des “terroristes”

Délibérément mal prononcé la seconde moitié du nom d’Arnold Schwarzenegger pour souligner le mot N

A utilisé un stéréotype racial à un joueur noir d’origine africaine en lui demandant s’il aimait le poulet jerk

J’ai dit aux joueurs musulmans “vos gens font exploser des trucs avec des gilets”

A déclaré qu’un jeune international irakien du club “ferait probablement exploser le stade”

A fait à plusieurs reprises des commentaires sur un autre joueur “portant une bombe dans son sac”

A appelé un joueur un “muncher au curry” et a demandé si le joueur était mécontent de ne pas avoir servi de “pizza au curry”

A fait une remarque à un joueur sur “à quel point sa peau est sombre” à son retour à Crawley après avoir représenté la Grenade

Un document de sanctions indique que la FA a demandé une suspension de deux ans, mais le panel indépendant a convenu avec les avocats de Yems que leur client n’était pas raciste et qu’il “n’avait jamais l’intention de faire des remarques racistes”.

La FA a déclaré dans ses conclusions: “Nous considérons cela comme un cas extrêmement grave. Nous avons accepté que M. Yems n’est pas un raciste conscient.

“S’il l’était, une suspension extrêmement longue, voire permanente, serait appropriée.

“Néanmoins, les “plaisanteries” de M. Yems sont sans aucun doute apparues aux victimes et à d’autres comme offensantes, racistes et islamophobes. M. Yems n’a tout simplement pas tenu compte de la détresse causée par sa plaisanterie déplacée.”

Yems, qui a pris en charge Crawley en décembre 2019, a été suspendu pendant 12 jours avant son licenciement en mai.

Un certain nombre de joueurs du club de la Ligue 2 ont porté plainte auprès de l’Association des footballeurs professionnels, qui a déclenché les enquêtes.

Burnett: la conclusion de la FA “complètement et totalement bizarre”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le PDG de Kick It Out, Tony Burnett, déclare que les rapports de l’enquête sur John Yems sont choquants et qu’une suspension de 15 mois n’est pas une sanction appropriée



Kick It Out PDG Tony Burnet parlant à Sky Sports News:

“Je ne connais pas John Yems, mais à moins que la FA ne canalise une sorte de superpuissance dont je ne suis pas au courant, elle n’a aucune compétence et elle n’est en fait pas qualifiée pour évaluer si un individu est raciste ou non. Donc comment vous pouvez arriver à une telle conclusion dans un cas comme celui-ci me dépasse complètement.

“Ce que cela me dit dans la façon dont ce rapport est structuré, c’est que le football a un problème avec les comportements. Le football a un problème pour établir ce qui est un comportement approprié et inapproprié, le définir vraiment et l’intégrer vraiment dans le jeu.

“Ce que la PFA a fait pour soutenir ces joueurs et pour que les joueurs se manifestent est un point de repère et c’est un tournant pour le football.

“Mais nous devons prendre ce tournant très au sérieux et l’utiliser comme base pour susciter des comportements appropriés dans le football.

“Si vous regardez la gravité de certains de ces commentaires, je n’ai jamais entendu ce niveau de soi-disant plaisanterie sérieuse. Ce ne sont que des remarques offensantes et dégoûtantes faites dans un environnement de travail.

“Je suis impliqué dans cette industrie depuis 25 ans. Dans n’importe quel autre domaine de la vie, ce serait un licenciement instantané, mais dans le football, pour une raison quelconque, nous avons une norme différente pour cet ensemble de comportements et nous essayons d’interpréter si un individu est raciste, je trouve cela complètement et complètement bizarre.

“Je pense que les faits sont les faits, et les faits que nous avons établis sont qu’un certain nombre de commentaires vraiment offensants ont été faits aux employés de Crawley par un cadre supérieur d’une organisation, et nous ne pouvons pas déterminer si cet individu n’est pas raciste. Je’ Je ne fais pas du tout cette affirmation, mais je sais certainement que le panel de la FA n’a pas non plus le pouvoir ou la perspicacité de le déterminer.

“Ce que nous pouvons dire, c’est que le comportement est épouvantable et qu’il faut y remédier. Je ne suis pas sûr qu’une suspension de 15 mois soit une sanction appropriée pour ce que je lis ici.”

Sky Sports News a contacté la FA pour commentaires et a demandé à l’instance dirigeante une interview, afin de clarifier la conclusion à laquelle est parvenue son panel.