La Fédération anglaise de football fournit une aide financière pour permettre à tous les clubs non-Premier League participant au troisième tour de la FA Cup ce week-end de subir des tests COVID-19 dans les 72 prochaines heures – une décision qui pourrait amener certaines équipes à aligner une équipe de jeunes. joueurs pour éviter la perspective de la perte des égalités.

Quinze rencontres en Premier League et en EFL ont été reportées la semaine dernière en raison d’une série de tests positifs dans des clubs de tous niveaux. Et l’inquiétude grandit dans le jeu quant au fait que l’augmentation rapide des infections dans tout le Royaume-Uni pourrait perturber considérablement les 32 matches de troisième tour prévus entre le 8 et le 11 janvier.

Le club de la Ligue 2, Morecambe, qui doit jouer à Chelsea à Stamford Bridge dimanche, a annoncé le 28 décembre qu’ils reportaient leurs matches contre Bolton et Bradford et fermaient leur terrain d’entraînement de 10 jours en raison d’une épidémie de COVID-19 au club.

Alors que tous les clubs de Premier League testent régulièrement leurs joueurs et leur personnel au moins une fois par semaine dans le cadre de protocoles strictement appliqués, les équipes de l’EFL et des non-ligues ne sont pas tenues de tester, en raison du fardeau financier que cela représente.

Mais avec 16 égalités impliquant des équipes de Premier League contre des adversaires de la ligue inférieure, y compris le voyage de Tottenham à la division nord de la Premier League nord-ouest Marine le 10 janvier, la FA anglaise a stipulé que tous les clubs en compétition doivent être testés cette semaine avant les matchs du troisième tour. .

Des sources ont déclaré à ESPN que les tests commenceraient mardi, avec des clubs de l’EFL League Two et inférieurs, avant les clubs de League One mercredi et les équipes de championnat jeudi. Les résultats devraient être livrés à chaque équipe dans les 24 heures. La FA aide à financer des tests pour les clubs en EFL et hors championnat.

Si les clubs perdent des joueurs en raison de tests positifs, le règlement de la FA Cup stipule que les matchs nuls doivent être joués si une équipe affectée a 14 joueurs disponibles – y compris les joueurs de l’équipe de jeunes inscrits au club.

Toute équipe qui ne peut nommer 14 joueurs aptes et disponibles en raison de tests COVID positifs doit en informer la FA immédiatement. En cas de report, des efforts seront faits pour reprogrammer le match avant le quatrième tour le 23 janvier, mais le fait de ne pas jouer avant cette date pourrait entraîner l’annulation du match et la progression de l’équipe non affectée vers le tour suivant.

Tous les clubs de Premier League impliqués ce week-end seront testés comme d’habitude avant les matches de troisième tour qui débutent vendredi avec Aston Villa contre Liverpool et les Wolves contre Crystal Palace.