La FA anglaise promet une enquête complète sur la violation de la sécurité de Wembley

L’Association anglaise de football a annoncé une enquête sur la faille de sécurité au stade de Wembley qui a vu des centaines de fans accéder à la finale de l’Euro 2020 de dimanche entre l’Angleterre et l’Italie sans billets.

L’Italie a battu l’Angleterre 3-2 lors d’une séance de tirs au but pour soulever son premier trophée européen depuis 1968.

Les supporters se sont rassemblés toute la journée le long de Wembley Way pour marquer la première apparition de l’Angleterre dans une finale de tournoi depuis 55 ans, mais les scènes sont devenues désagréables dans les heures précédant le coup d’envoi alors que des poches de fans ont pris d’assaut le périmètre extérieur.

– Olley: les démons spot-kick reviennent à nouveau pour l’Angleterre

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

Des vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux d’individus franchissant les entrées et les tourniquets pour entrer dans le hall avant de se frayer un chemin dans l’arène, qui avait une capacité limitée de 65 000 en raison de la réglementation COVID-19.

Cependant, au coup d’envoi, des supporters ont été vus debout dans les allées alors que les stewards luttaient pour contenir la foule et bien que la situation ait été rectifiée dans certaines parties du terrain à la mi-temps, des témoins oculaires ont signalé des incidents de jeunes enfants pleurant et de familles déplacées de leurs sièges. .

Une enquête de l’UEFA devrait suivre, mais lundi, la FA a publié une déclaration qui disait : « Nous procéderons à un examen et à une enquête complets sur les événements qui se sont déroulés au stade de Wembley avant et pendant la finale de l’UEFA EURO 2020. Ce sera fait en collaboration avec la police, la Greater London Authority, le Safety Advisory Group et les parties prenantes de la livraison du tournoi.

jouer 0:50 Un grand groupe de fans semble franchir les barrières du périmètre extérieur autour de Wembley avant le coup d’envoi de l’Euro 2020.

« Les chiffres de sécurité et de stewards pour la finale de l’UEFA EURO 2020 ont dépassé les exigences du match et étaient supérieurs à tout autre événement précédent au stade de Wembley. Cependant, le comportement des personnes qui ont illégalement forcé le passage dans le stade était inacceptable, dangereux et a montré mépris total des protocoles de sûreté et de sécurité en place.

« Aucun steward ou membre du personnel de sécurité ne devrait être soumis à ce type de comportement et nous les remercions pour leur soutien dans la nuit. Nous nous excusons également auprès de toute personne présente au match dont l’expérience a été affectée par ce niveau de désordre public sans précédent.

« Nous continuerons à travailler avec les autorités compétentes pour identifier et prendre des mesures contre ces personnes dans la mesure du possible. »

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a ajouté: « Nous procéderons à un examen complet et nous travaillerons avec la police pour attraper toute personne impliquée et nous assurer que nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise.

« Toute personne prise sera évidemment bannie et les mesures appropriées seront prises à son encontre. Il y avait un grand nombre de voyous ivres essayant de forcer l’entrée. Nous gérons un stade, pas une forteresse.

« Nous avons une équipe de sécurité fantastique au stade et ils n’avaient jamais rien vu de tel. Je dois m’excuser auprès des fans dont l’expérience a été affectée et de l’équipe qui a dû faire face à cela. »

La police métropolitaine a déclaré avoir procédé à 49 arrestations liées à l’incident et que 19 de ses agents ont été blessés alors qu’ils affrontaient des foules « volatiles ».

Certaines informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.