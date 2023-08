La FA anglaise envisage Sarina Wiegman comme successeur de Gareth Southgate

Les dernières rumeurs des camps de football anglais suggèrent que l’entraîneur des Lionnes Sarina Wiegman serait considérée par la Football Association (FA) comme un possible successeur du manager masculin anglais Gareth Southgate.

Le contrat de Southgate expirant en 2024, la FA était à la recherche de remplaçants et on pense que le nom de Wiegman se classe en tête de liste alors qu’ils commencent à envisager des options pour un remplaçant.

L’ère de Southgate a été douce-amère pour les fans anglais, car beaucoup l’ont critiqué pour son jeu de milieu de terrain plutôt têtu et terne. Mais, il a en effet obtenu un certain succès, car il a aidé l’Angleterre à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et a également failli atteindre la gloire européenne en 2020 lorsqu’il a perdu l’EURO contre l’Italie en finale.

Wiegman, quant à elle, a entraîné les Lionnes jusqu’à la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA contre l’Espagne alors que les deux équipes s’affronteront pour la gloire éternelle dimanche. En fait, son leadership a transformé les Lionnes en une force imparable puisqu’elle n’a succombé qu’à une seule défaite au cours des 38 matches où elle a assumé le rôle d’entraîneur-chef de l’Angleterre.

Interrogé sur la décision de considérer Wiegman, le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré jeudi: «Les gens disent toujours que c’est le meilleur homme pour le travail ou le meilleur Anglais. Pourquoi faut-il que ce soit un homme ? Je pense que notre réponse est toujours : « C’est la meilleure personne pour le poste. Nous pensons que Sarina fait un excellent travail et espérons qu’elle continuera à le faire pendant longtemps. Je pense que Sarina pourrait faire tout ce qu’elle veut dans le football.

« Si à un moment donné dans le futur, elle décide qu’elle veut passer au football masculin, ce serait une discussion très intéressante, mais c’est pour elle, n’est-ce pas ? Je ne pense pas qu’il faille considérer cela comme une avancée. Si elle décide à un moment donné dans le futur d’aller dans une direction différente, je pense qu’elle en est parfaitement capable. C’est la meilleure personne pour le poste, si cette meilleure personne est une femme, alors pourquoi pas ? »