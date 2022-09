La FA anglaise demande que les travailleurs migrants soient indemnisés

La Coupe du monde débutera le 20 novembre, la finale étant prévue le 18 décembre au stade Lusail. KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

La Fédération anglaise de football (FA) a déclaré mercredi que les familles de travailleurs migrants au Qatar qui ont été blessés ou tués lors de la construction des infrastructures pour la Coupe du monde de cette année devraient être indemnisées.

Le Qatar a fait face à d’intenses critiques de la part de groupes de défense des droits de l’homme concernant son traitement des travailleurs migrants, qui, avec d’autres étrangers, constituent la majeure partie de la population du pays.

Amnesty International, Human Rights Watch et FairSquare ont déclaré mardi que les partenaires de la FIFA et les sponsors de la Coupe du monde devaient exhorter l’instance dirigeante du football mondial et le gouvernement qatari à indemniser les travailleurs migrants.

En mai, Amnesty et d’autres groupes de défense des droits avaient demandé à la FIFA de mettre de côté 440 millions de dollars pour l’indemnisation des violations des droits humains.

“Nous continuons à faire pression pour le principe de l’indemnisation des familles des travailleurs migrants qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans des projets de construction”, a déclaré le directeur général de la FA, Mark Bullingham, dans un communiqué.

“Encore une fois, nous demandons à la FIFA de faire le point sur le fonds d’indemnisation qui a toujours été qualifié de filet de sécurité où les travailleurs et leurs familles n’ont pas été en mesure d’obtenir une indemnisation des entreprises de construction.”

Le gouvernement du Qatar a déclaré que son système de travail était toujours en cours, mais a démenti un rapport d’Amnesty de 2021 selon lequel des milliers de travailleurs migrants étaient toujours exploités.

Bullingham a déclaré que la FA faisait également pression sur la FIFA pour une mise à jour sur les nouvelles lois sur la protection du travail dans l’État du Golfe et l’introduction d’un centre pour fournir des conseils et de l’aide aux travailleurs migrants.

“Il est clair que le Qatar a introduit une législation progressiste ces dernières années pour donner des droits aux travailleurs, donc ce concept aidera cette législation à prendre effet”, a déclaré Bullingham.

Le capitaine anglais Harry Kane et les capitaines de sept autres nations européennes qualifiées pour la Coupe du monde porteront un brassard anti-discrimination lors du tournoi au Qatar, où l’homosexualité est illégale.

“En tant que capitaines, nous sommes peut-être tous en compétition les uns contre les autres sur le terrain, mais nous sommes unis contre toutes les formes de discrimination”, a déclaré Kane.

“Cela est encore plus pertinent à une époque où la division est courante dans la société. Porter le brassard ensemble au nom de nos équipes enverra un message clair lorsque le monde nous regarde.”

La Coupe du monde commence le 20 novembre et se termine le 18 décembre.