La FA anglaise condamne les abus racistes visant Rashford, Saka et Sancho après la défaite en fusillade de l’Euro

L’Association anglaise de football a publié une déclaration aux premières heures de lundi matin condamnant les abus racistes en ligne contre les joueurs après la défaite de l’équipe aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Les équipes ont fait match nul 1-1 après prolongation et l’Italie a remporté la fusillade 3-2, avec les joueurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui sont tous noirs, manquant les tirs au but.

« La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui vise certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux », indique le communiqué.

« Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. »

L’équipe d’Angleterre a également publié une déclaration condamnant les abus envers ses joueurs sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir », a tweeté l’équipe.

La police britannique a déclaré qu’elle enquêterait sur les messages.

« Nous sommes au courant d’un certain nombre de commentaires offensants et racistes sur les réseaux sociaux dirigés contre les footballeurs après la finale de l’#Euro2020 », a tweeté la police métropolitaine.

« Cet abus est totalement inacceptable, il ne sera pas toléré et il fera l’objet d’une enquête. »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé les sociétés de médias sociaux à supprimer ce contenu de leurs plateformes.

« Les responsables des abus en ligne dégoûtants que nous avons vus doivent être tenus pour responsables – et les sociétés de médias sociaux doivent agir immédiatement pour supprimer et empêcher cette haine », a déclaré Khan dans un tweet.