La FA allemande interdit à l’ancien entraîneur du Werder Brême d’avoir utilisé de faux papiers de vaccination contre le Covid-19

Un entraîneur de football allemand a été interdit mercredi de football pendant un an et condamné à une amende de 20 000 euros (22 564 $) après avoir admis avoir utilisé de faux documents pour affirmer qu’il était complètement vacciné contre Covid. Markus Anfang a été limogé par le club de deuxième division du Werder Brême en novembre dernier après qu’il est apparu que lui et son entraîneur adjoint, également licencié, avaient tous deux utilisé de faux certificats.

Le couple avait également tenté de tromper les autorités sanitaires locales afin d’éviter la mise en quarantaine en tant que cas contacts.

L’ancien assistant d’Anfang, Florian Junge, a également été suspendu 10 mois et condamné à une amende de 3 000 euros par la Fédération allemande de football (DFB).

« Markus Anfang et Florian Junge ont largement enfreint leurs positions d’entraîneurs modèles par leurs actions », a déclaré Hans E. Lorenz, président du tribunal des sports de la DFB.

Comme les deux hommes l’ont avoué, leurs interdictions sont en partie à l’essai pour leur permettre d’entraîner la saison prochaine.

Selon le communiqué de la DFB, Anfang et Junge « ont chacun obtenu un faux certificat de vaccination à l’été 2021, qui les identifiait à tort comme » deux fois vaccinés contre le coronavirus « ».

Ils ont remis de faux certificats au Werder, « de sorte qu’à partir du début de l’automne, ils ne participent plus » au programme de contrôle régulier du club.

En outre, ils ont tous deux présenté une fausse carte de vaccination à l’autorité sanitaire de Brême afin d’éviter la quarantaine en tant que cas contacts après que le défenseur de Brême Marco Friedl a été testé positif.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.