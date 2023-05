La FA allemande condamne les propos du vice-président du football des jeunes, Hermann Winkler, sur Volodymyr Zelensky

La FA allemande (DFB) a condamné lundi un message sur les réseaux sociaux publié par l’un des vice-présidents de l’organisation qui ridiculisait la visite du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin.

Hermann Winkler, vice-président du football des jeunes à la Fédération allemande de football et chef des opérations dans l’État de Saxe, a déclaré dimanche dans un post sur Instagram que la capitale avait été fermée pour la visite d' »un ancien acteur ukrainien ».

Le message, accompagné d’une photo du mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale dans le parc de Treptower à Berlin-Est, se plaignait que la ville « largement bouclée » était « partiellement fermée aux touristes » et disait « au moins le mémorial est toujours debout pour le moment ».

L’accès au quartier gouvernemental de Berlin avait été sévèrement restreint dimanche à l’occasion de la première visite de Zelensky en Allemagne depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dans la capitale allemande, il a rencontré le chancelier Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier avant de se rendre dans la ville occidentale d’Aix-la-Chapelle pour recevoir un prix européen récompensant les efforts en faveur de l’unité européenne.

Le président allemand de la FA, Bernd Neuendorf, a déclaré lundi que les déclarations de Winkler étaient « insupportables et insultantes », révélant qu’il avait passé un coup de téléphone pour l’informer que les sentiments étaient « incompatibles avec les principes de la FA allemande ».

Winkler, qui a depuis désactivé son compte Instagram, s’est excusé lundi sur Facebook, affirmant qu’il avait fait ces déclarations alors qu’il était « dans un état très émotif au mémorial ».

« Je n’écrirais plus ça de cette manière. Je m’excuse pour cela et pour l’irritation que cela a causée. »

Winkler a déclaré dans le message qu’il condamnait « la guerre et l’agression de Poutine », affirmant que « tout doit être fait pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible ».

Le responsable, qui était auparavant politicien au sein des chrétiens-démocrates (CDU) en Saxe, a déjà été critiqué pour ses déclarations et ses liens avec la Russie.

Lundi, le député de la CDU, Marco Wanderwitz, a déclaré au magazine allemand Spiegel Winkler qu’il avait « appelé à des coalitions avec l’AFD d’extrême droite » lorsqu’il était membre du Parlement européen.

« Cela correspond à l’image d’aujourd’hui » que Winkler « insulte le président ukrainien et son brave peuple ».

La FA allemande a programmé un match amical entre l’Allemagne et l’Ukraine à Brême le 12 juin, tous les bénéfices étant reversés à la nation déchirée par la guerre.

« Nous voulons l’utiliser pour envoyer un signal clair en faveur de la paix et de la compréhension internationale et contre la guerre et la destruction », a déclaré Neuendorf lors de l’annonce du match en avril.

