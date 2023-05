La FA a réduit la suspension d’Ivan Toney en raison d’un diagnostic de dépendance au jeu

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a été diagnostiqué comme un accro au jeu, ce qui l’a amené à parier sur ses propres clubs pour perdre des matchs, selon les raisons de l’Association anglaise de football (FA) pour lui infliger une interdiction de huit mois.

Le joueur de 27 ans a été frappé d’une suspension et d’une amende de 50 000 £ plus tôt ce mois-ci après avoir accepté 232 infractions aux règles de la FA sur les paris.

L’instance dirigeante du football anglais a publié vendredi le verdict complet de la commission de réglementation indépendante et a révélé qu’elle avait demandé une interdiction de 15 mois mais qu’elle avait infligé une peine réduite après avoir pris en compte le plaidoyer de culpabilité de l’attaquant et les preuves d’un expert en psychiatrie qui a conclu qu’il était un toxicomane.

Le rapport FA lire: « La Commission a eu connaissance d’un rapport du Dr Philip Hopley en date du 2 février 2023 qui a également assisté à l’audition par visioconférence pour répondre aux questions.

« Le Dr Hopley a interrogé M. Toney à deux reprises et a conclu dans son rapport que M. Toney avait des antécédents clairs de dépendance au jeu.

« Il n’est pas nécessaire d’exposer les détails du rapport dans ces motifs. C’était la conclusion du Dr Hopley que M. Toney avait besoin d’une aide professionnelle en ce qui concerne sa dépendance. »

Il est également apparu que Toney avait placé 13 paris sur sa propre équipe pour perdre dans sept matchs différents entre août 2017 et mars 2018 lorsqu’il était prêté par Newcastle United à Wigan Athletic puis Scunthorpe United. Il n’a disputé aucun de ces matchs.

Dans une autre accusation, Toney a dit à un ami qu’il commencerait le prochain match de son club en mars 2018 alors que ce n’était pas de notoriété publique et a également admis avoir menti à la FA lorsqu’il a été interrogé pour la première fois sur les accusations. Toney a maintenant arrêté de parier sur le football et le rapport indique qu’il est « déterminé à résoudre son problème de jeu avec une thérapie ».

Ivan Toney a été banni par la FA anglaise pendant huit mois pour avoir enfreint les règles de paris. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

Le manager anglais Gareth Southgate a critiqué plus tôt cette semaine l’étendue de l’interdiction et a déclaré que la communauté du football devrait faire plus pour soutenir Toney plutôt que de l’ostraciser, d’autant plus qu’il n’est pas autorisé à s’entraîner avec Brentford avant la mi-septembre.

Brentford dit dans un communiqué: « Le Brentford FC a reçu et accepté les raisons écrites d’une commission de réglementation indépendante qui a imposé à Ivan Toney une interdiction de huit mois de toute activité liée au football et au football après qu’il ait reconnu avoir enfreint la règle E8 de la FA, relative aux paris sur le football.

« Le club fera désormais tout son possible pour apporter son soutien à Ivan et à sa famille pour faire face aux problèmes soulevés dans cette affaire. Les conversations à ce sujet et toutes les questions relatives à l’affaire resteront confidentielles afin de protéger le joueur et sa famille.

« Nous considérons que cette affaire est close et nous sommes impatients d’accueillir Ivan à nouveau à l’entraînement en septembre et de le voir représenter Brentford en Premier League en janvier. »