La FA a réduit la suspension d’Ivan Toney en raison d’un diagnostic de dépendance au jeu

L’interdiction de football d’Ivan Toney a été réduite à huit mois en raison de son bon dossier, de « véritables remords » et d’un diagnostic de dépendance au jeu, a annoncé vendredi la Football Association (FA).

Toney a été banni et condamné à une amende de 50 000 livres (63 105 $) plus tôt ce mois-ci après que l’attaquant de Brentford et d’Angleterre, âgé de 27 ans, ait reconnu 232 infractions aux règles de paris de la FA, notamment les paris sur les matchs auxquels il a participé.

La commission de réglementation indépendante de la FA a publié ses motifs écrits pour l’interdiction dans lesquels elle a déclaré que toutes les parties étaient parvenues à un terrain d’entente pour réduire la sanction de 11 mois à huit mois en raison de son jeune âge et de sa dépendance au jeu.

« Cela inclut sa jeunesse relative au moment où les violations ont commencé, son bon bilan antérieur en ce qui concerne tout autre chose que les violations sur le terrain, et ses remords sincères qu’il a exprimés en termes détaillés devant la commission », a déclaré la FA.

« En outre, et d’une importance particulière, la commission estime qu’une réduction significative devrait être faite pour refléter la dépendance au jeu diagnostiquée identifiée (par un expert en psychiatrie).

« Il est déterminé à résoudre son problème de jeu avec une thérapie à la fin de cette saison. Compte tenu de toutes ces questions, la commission réduit la sanction de trois mois à une suspension de huit mois. »

La sanction imposée aurait été de 15 mois si Toney n’avait pas plaidé coupable.

Bien que Toney soit interdit jusqu’au 16 janvier 2024, il sera autorisé à s’entraîner avec son équipe et à reprendre sa forme physique à partir du 17 septembre.

Sur les 262 infractions présumées, la FA a déclaré que 126 étaient liées à des matchs d’une compétition à laquelle son club avait participé ou était éligible pour participer.

« Il soutient qu’il a adopté un point de vue pragmatique sur 42 accusations qu’il a initialement niées parce qu’il doutait d’en être responsable, mais voulait tirer un trait sur ces poursuites dès que possible et a donc plaidé coupable à celles-ci », a-t-il déclaré.

15 autres paris ont été placés par Toney pour marquer en neuf matches auxquels il a participé, l’une des accusations « les plus graves » car sa place dans la formation de départ n’était pas connue du public à l’époque.

La FA a ajouté que Toney avait fait 13 paris sur sa propre équipe Newcastle United pour perdre en sept matches entre août 2017 et mars 2018, alors qu’il était alors prêté à Wigan Athletic.

« M. Toney n’a joué dans aucun de ces matches où il a placé des paris contre son club de prêt car il n’était pas dans l’équipe de match ou contre son club parent car il était en prêt », a déclaré la FA.

