La F1 revient au GP des Pays-Bas : que reste-t-il à venir et quels sont les enjeux de la deuxième partie de la saison 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments les plus viraux jusqu’à présent de la saison 2023 de Formule 1

Regardez les moments les plus viraux jusqu’à présent de la saison 2023 de Formule 1

Quelles races reste-t-il ?

Dix courses en 14 semaines.

C’est le programme chargé qui conduira les stars et les voitures de Formule 1 au cours des trois derniers mois de la saison 2023 lorsque l’action reprendra pour la première fois en près de quatre semaines à Zandvoort vendredi.

Avec les dernières semaines de la saison européenne et le retour des vols long-courriers, la fin d’une saison de Formule 1 offre beaucoup d’intrigues et le rodage jusqu’à la fin de cette campagne particulière est particulièrement chargé.

Les titres des événements restants incluent:

Des courses sur quatre continents et dans neuf pays différents

Le tout premier Grand Prix de Las Vegas

Trois en-têtes doubles et un en-tête triple

Deux voies de rue

Trois week-ends de sprint

Début de la course au Royaume-Uni tôt le matin et aux heures de grande écoute

Alors, quand est le GP de Las Vegas ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton, Sergio Perez et George Russell ont organisé une course de démonstration éblouissante pour la soirée de lancement du Grand Prix de Las Vegas Lewis Hamilton, Sergio Perez et George Russell ont organisé une course de démonstration éblouissante pour la soirée de lancement du Grand Prix de Las Vegas

Ah oui, Las Vegas.

Peut-être le nouvel événement le plus attendu de tous les temps dans le sport verra les stars et les voitures de F1 se rendre sur le célèbre Strip de Las Vegas du 17 au 19 novembre.

Sur une piste à 14 virages spécialement conçue pour passer devant des monuments célèbres tels que le Caesars Palace et le Bellagio, la course se déroulera sous les projecteurs samedi soir aux États-Unis – avec l’action en direct à 6 heures du matin le dimanche matin pour les téléspectateurs britanniques sur Sky Sports F1.

La F1 a déjà couru à Las Vegas, en 1981-82, mais c’est une affaire bien plus importante avec la popularité croissante du sport aux États-Unis, soulignée par ce qui sera probablement une occasion incroyablement fastueuse et étoilée dans l’un des endroits les plus célèbres. sur Terre.

Les courses laissées en direct sur Sky Sports F1 en 2023 Date grand Prix Heure de début de la course au Royaume-Uni 25-27 août GP des Pays-Bas 14h 1-3 septembre GP d’Italie 14h 15-17 septembre GP de Singapour 13h 22-24 septembre GP du Japon 6h 6-8 octobre GP du Qatar* 18h 20-22 octobre GP des États-Unis* 20h 27-29 octobre GP de Mexico 20h 3-5 novembre GP de São Paulo* 17h 17-19 novembre GP de Las Vegas 6h 24-26 novembre GP d’Abou Dabi 13h *Week-end de sprint

Dans combien de temps Verstappen pourrait-il décrocher le titre ?

Un étonnant 125 points d’avance sur la deuxième place du championnat du monde alors que la saison reprend et sur une série de huit victoires consécutives, il ne fait aucun doute déjà vers où se dirige la couronne de cette année – Max Verstappen, pour la troisième année consécutive.

Son avantage monstre en points équivaut à cinq victoires en course (et vous pouvez en faire six sur le premier pilote non Red Bull du championnat).

La question la plus réaliste est peut-être alors de savoir combien de temps le Néerlandais pourrait-il mathématiquement conclure son troisième titre?

Naturellement, cela dépend des points en tête-à-tête contre son coéquipier Sergio Perez et les autres poursuivants mathématiques restants, dans les prochains tours, mais un couronnement plus tôt que l’année dernière (quatre tours à faire) semble réalisable.

Le premier Verstappen pourrait conclure la couronne serait théoriquement au GP du Japon dans quatre courses le 24 septembre. Mais cela l’obligerait à détenir un avantage d’au moins 180 points sur le peloton, ce qui le pousse probablement sauf une chaîne. de week-ends difficiles sans point pour tous ses plus proches challengers lors des prochaines courses (Zandvoort, Monza et Singapour).

Il est donc plus concevable que Verstappen décroche la couronne lors de la manche suivante au Qatar du 6 au 8 octobre, un week-end de sprint où il lui faudrait détenir un avantage de 146 points d’ici la fin du dimanche pour conserver son titre.

Un rival, ou quoi que ce soit, peut-il empêcher Red Bull de rester invaincu ?

Le tableau de bord de Red Bull dimanche 12/12 à ce stade de la saison a soulevé le spectre d’une campagne invincible de victoires en course, un exploit jamais réalisé dans les 64 ans d’histoire de la F1.

C’est McLaren qui s’est le plus rapproché en 1988, à l’époque dorée d’Ayrton Senna-Alain Prost. Ils n’ont raté qu’une seule victoire grâce au GP d’Italie de cette année-là à Monza, lorsque le leader de la course Senna et le retardataire Jean-Louis Schlesser sont entrés en collision.

Il n’y avait que 16 courses au calendrier à l’époque, donc l’équipe Red Bull de 2023 devrait parcourir six autres manches encore invaincues si elle établissait un record unique à la fin du GP d’Abu Dhabi le 26 novembre.

La forme implacable de Verstappen en particulier – il a remporté toutes les courses depuis le début du mois de mai et 10 au total – a certainement ajouté de la force au débat croissant « vont-ils, ne le feront-ils pas ».

Qui s’est le plus rapproché d’une saison parfaite ? Équipe Année Ratio de victoires (victoires/courses) McLaren 1988 93,8 % (15/16) Mercedes 2016 90,5 % (19/21) Ferrari 2002 88,2 % (15/17) Ferrari 1952 87,5 % (7/8)

En plus de la vitesse et de la polyvalence de la voiture d’une piste à l’autre, il y a son record de fiabilité : Verstappen est sur une série de 31 courses consécutives qui remontent à avril 2022.

Mais 10 courses restent un long chemin à parcourir sans faute, même pour les voitures et les pilotes de F1 dominants, et donc Red Bull reste naturellement méfiant à l’idée de parler de ce record.

Pour préserver la course, ils pourraient également avoir besoin de Sergio Perez pour retrouver également une forme plus cohérente. Bien qu’il ait lui-même remporté deux belles victoires au début, Perez n’a terminé deuxième derrière Verstappen qu’à trois des 10 occasions que le Néerlandais a remportées cette saison. Ce n’est qu’une deuxième place de plus que Fernando Alonso et Lewis Hamilton – ce qui offre au moins une fenêtre d’espoir pour le peloton de chasse si Verstappen ou son RB19 venaient à trébucher.

Toutes les équipes arrêteront, ou ont déjà arrêté, le développement de leur voiture en 2023, mais il y aura toujours des packages de mises à jour sur la grille pour les prochaines courses, ce qui pourrait réduire l’écart à l’avant.

Avec Aston Martin, Ferrari, Mercedes et McLaren qui ont tous leurs moments cette saison, nous commencerons également à savoir si un seul challenger cohérent de Red Bull émerge au cours des dernières manches vers 2024.

Quand le contrat d’Hamilton sera-t-il signé?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Bien qu’il ait 38 ans, le patron de Mercedes, Toto Wolff, pense que Lewis Hamilton pourrait être dans le sport pendant au moins quatre ans. Bien qu’il ait 38 ans, le patron de Mercedes, Toto Wolff, pense que Lewis Hamilton pourrait être dans le sport pendant au moins quatre ans.

Il ne fait aucun doute que Lewis Hamilton sera toujours sur la grille au-delà de cette saison chez Mercedes, mais il reste à attendre que leur dernier contrat soit enfin signé, scellé et annoncé.

Début juillet, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que « nous ne parlons plus de durée, d’argent, tout cela, ce sont d’autres sujets », suggérant qu’il ne restait que des points mineurs à régler.

Alors que les vacances auraient pris du temps pour les parties et les représentants respectifs au cours du mois dernier, la pause dans la course a peut-être encore permis à certains de ces i finaux d’être pointés et croisés.

Et qu’en est-il du reste du marché ’24 ?

Six autres sièges restent ouverts sur la grille de la saison prochaine, bien qu’il semble peu probable qu’il y ait beaucoup de mouvement là-bas non plus.

Haas et AlphaTauri n’ont aucun de leurs pilotes respectifs confirmés pour 2024, bien que les titulaires de chacun (Nico Hulkenberg/Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda/Daniel Ricciardo) soient certainement les plus susceptibles de les combler. Bien sûr, AlphaTauri n’a fait un changement que récemment avec Nyck de Vries abandonné en faveur de Ricciardo pendant au moins le reste de cette saison.

Alfa Romeo semble prêt à remettre un nouveau contrat à Zhou Guanyu, tandis que Williams a décidé de faire environ une deuxième saison pour Logan Sargeant.

Y aura-t-il plus de controverse sur le plafonnement des coûts ?

C’est l’histoire qui a dominé une grande partie de la seconde moitié de la saison dernière, alors quelle chance de plus de grondements et de disputes une fois que la FIA aura révélé les soumissions certifiées de plafonnement des coûts des équipes pour la saison 2022 ?

La première série de rumeurs concernant la dernière série de rapports a récemment fait surface dans la presse allemande et italienne, mais la FIA n’a pas tardé à étouffer cette spéculation en qualifiant toute affirmation à ce stade de « factuellement fausse » avec le processus d’audit non terminé.

Il n’y a pas de calendrier sur la fin de ce processus, mais il est peu probable que cela arrête toute autre spéculation au cours des prochaines semaines. Pour référence, le rapport pour 2021 a été publié en octobre dernier, lorsque Red Bull a été reconnu coupable d’infraction « mineure » et a ensuite infligé une amende de 7 millions de dollars et des restrictions sur le temps de développement de la voiture.