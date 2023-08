« La F1 ressemblera davantage à NASCAR », estime Max Verstappen alors que la FIA propose un changement pour les courses sous la pluie

Courir sous la pluie a été un problème pour la Formule 1, et la FIA, l’instance dirigeante du sport automobile, essaie de trouver des moyens de réduire les risques et de le rendre plus sûr pour les pilotes. Cependant, le n°1 mondial Max Verstappen pense que les efforts de la FIA rendront la « Formule 1 plus proche de la NASCAR ».

La FIA a décidé d’utiliser des enjoliveurs sur les voitures de course pour éviter les sprays qui empêchent la visibilité des pilotes. Mais Max pense que cela ne résoudra pas le problème, car cela n’affectera pas les dégâts causés par les averses. Le pilote néerlandais a répondu aux plans en disant : « Les enjoliveurs sur une Formule 1 ne feront pas une grande différence. La voiture de sécurité a également donné trop de pulvérisation vers moi. Il a déclaré que les pulvérisations ont toujours affecté le sport et que les conducteurs plus âgés ont également vécu la même chose avec une visibilité réduite, mais les courses se sont poursuivies.

A LIRE AUSSI | Football Transfer News Mises à jour en direct: Julian Lopetegui démissionne en tant que manager des loups; West Ham rejette une offre de 70 millions d’euros sur Lucas Paqueta

Le champion en titre a ajouté que si nous ne regardons que les accidents, la seule solution au problème serait de ne pas courir sous la pluie. Selon Max, ce serait une « honte » si la Formule 1 arrêtait de courir sous la pluie, ce qui la rendrait plus semblable à son homologue américain NASCAR, qui hésite à courir sur des pistes ovales quand il pleut. Cependant, ils expérimentent même ses pneus et courent sur des pistes humides. Verstappen a déclaré qu’en modifiant les pneus, la F1 se dirige simplement dans la même direction que NASCAR et le pilote néerlandais n’en est pas vraiment fan.

A LIRE AUSSI | Xavi refuse d’exclure Neymar à Barcelone au milieu de la vente d’Ousmane Dembele, Al Hilal s’intéresse également à la superstar du PSG

Dilano Van’t Hoff, 18 ans, décédé sur la piste de course lors d’une course de Formule Régionale après une collision avec un autre pilote qui ne pouvait pas voir sa voiture au milieu de la piste à cause des averses, a conduit à des demandes de meilleures façons de faire face à la pluie pendant la course. Plus tard, une course de sprint de F1 en Belgique a dû être un peu écourtée, les voitures étant obligées de rouler derrière la voiture de sécurité.