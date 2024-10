La F1 rencontre la Géorgie-Texas : Austin se prépare pour l’un de ses plus grands week-ends sportifs

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception tous les lundis et vendredis.

AUSTIN, Texas — Juste à l’extérieur du Circuit des Amériques se trouve un grand panneau d’affichage multicolore.

Sur le côté droit, sur fond noir, se trouvent le logo de la Formule 1, les dates des concerts de Sting et d’Eminem et les logos des Texas Longhorns et des Georgia Bulldogs. Sur la gauche se trouve une phrase affichée dans différentes parties d’Austin ce week-end : « Le plus grand week-end de tous les temps ».

Le Grand Prix des États-Unis a lieu pendant la saison de football universitaire depuis que le COTA a rejoint le calendrier en 2012 (à l’exception de 2022, lorsque le COVID-19 a eu un impact sur le calendrier de la F1). Les deux sports ont déjà concouru à Austin les mêmes week-ends, comme en 2013 lorsque le Texas a perdu contre l’Oklahoma State, en 2015 lorsqu’il a battu l’État du Kansas et lors de la défaite en prolongation en 2017 contre l’Oklahoma State.

Mais le match de ce week-end, où les Longhorns, les mieux classés, accueillent les Bulldogs n°5, est l’un des plus grands affrontements de football universitaire cette année, avec deux puissances de la Conférence du Sud-Est prêtes à s’affronter.

Le College GameDay d’ESPN est également en ville, et la société de médias prévoit de nombreux croisements entre la F1 et le football universitaire ce week-end, comme avec des segments SportsCenter en direct de COTA et The Elle Duncan Show également sur place. Entraîneur de football légendaire Nick Saban fait un tour chaud vendrediet Jess Sims ont testé les connaissances de plusieurs pilotes sur le football universitaire américain, dont Lando Norris.

C’est un week-end différent de celui que la F1 a connu, en particulier depuis le boom de la popularité.

« C’est vraiment excitant de voir ces deux cultures se mélanger parce qu’elles sont toutes les deux tout simplement formidables. Le football universitaire américain emblématique et les courses de Formule 1 », a déclaré Drew Martin, directeur exécutif associé principal des sports pour les affaires extérieures du Texas. « Ce sont des cultures sportives vraiment, vraiment uniques et distinctives, et les voir se rassembler lors d’un week-end comme celui-là, cela ne se produit nulle part ailleurs dans le monde. »

Les journées de match de football universitaire, en particulier au sein de la SEC, sont une autre bête.

Bien sûr, vous avez vos hayons typiques et vos acclamations rituelles. Mais le Texas met les choses à niveau, l’université réinventant à quoi ressemble une journée de match à Austin. Martin a déclaré: « Lorsque vous venez à un match de football à l’Université du Texas, vous allez profiter du meilleur de la culture d’Austin, qui commence par la capitale mondiale de la musique live. »

Les Longhorns ont un concert d’avant-match à Longhorn City Limits, et il s’appuie sur la culture des festivals de rue de la ville, comme Bevo Boulevard. Et puis il y a Smokey’s Midway, un clin d’œil à la foire d’État.

« C’est le meilleur environnement de match de football au pays, même si ce n’est pas traditionnel », a ajouté Martin. « Il ne s’agit pas de votre immense superficie, de votre superficie et de votre superficie de lots de talonnage. C’est vraiment un cirque géant à trois pistes.

Et lorsque College GameDay arrive en ville, cela ajoute un peu au chaos. Le Texas a reçu la notification plus d’une semaine à l’avance, mais c’est la cinquième fois en sept ans que l’université accueille la production. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un exploit logistique énorme, dit Martin, mais compte tenu des relations qu’ils ont bâties au fil des ans, « il s’agit plutôt d’une entité connue de ce dont ils ont besoin, de ce qu’ils attendent, comment s’activer autour du spectacle, comment attirer notre base de fans car nous ne lancerons pas ce match avant 19h30, heure de l’Est.



Jess Sims interviewe Lando Norris pour ESPN. (via ESPN)

Ce sera une journée marathon – College GameDay pendant trois heures du matin, puis les festivités commenceront.

« Je sais que les Européens aiment particulièrement le football universitaire, en particulier le spectacle de la mi-temps. C’est surprenant, mais nous avons des groupes d’Europe qui viennent quand il y a un match de football universitaire parce que cela ajoute à leur week-end, et ils aiment particulièrement les spectacles de mi-temps de la fanfare », a déclaré le président du COTA, Bobby Epstein. « Et c’est quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis ici, mais le faste et tout le plaisir autour d’une atmosphère de football universitaire est quelque chose de si typiquement américain que nous savons que nos visiteurs de l’étranger aiment ça et recherchons cela le week-end. pour simplement élever l’expérience globale.

Entre le match Texas-Géorgie et la F1, Epstein s’attend à « au moins un quart de million de personnes cette nuit-là dans le centre-ville d’Austin » d’ici samedi. Martin estime que plus de 100 000 personnes seront présentes sur le campus universitaire du centre-ville d’Austin ce soir-là.

Les qualifications de la F1 se dérouleront de 17h à 18h CT et le match de football universitaire débutera à 18h30 CT, ce qui en fera un délai d’exécution serré pour ceux qui assistent aux deux événements sportifs. Il n’y a pas de pression supplémentaire en matière de sécurité ou de gestion du trafic ; COTA et Darrell K Royal Memorial Stadium sont distants d’environ 28 km (si vous empruntez les routes à péage). Mais le concert d’Eminem a également lieu ce soir-là.



Oscar Piastri a visité le stade des Longhorns cette semaine. (via McLaren)

L’affiche de samedi est remplie, mais COTA a créé une autre option de forfait de billets pour les fans de football appelée « Forfait Split the Uprights ». Epstein a déclaré: « Samedi était complet, en grande partie à cause d’Eminem », mais il y avait encore de la disponibilité pour vendredi et dimanche. Il s’agit d’une combinaison de billets d’admission générale du vendredi au dimanche à un coût inférieur : 289 $. Selon COTA, cela coûte moins cher que des billets simples pour chaque jour.

« Je pense que la plupart des hôtels proposent un minimum de trois ou quatre nuits », a déclaré Epstein. « Donc, si vous êtes un fan de Géorgie et que vous venez pour cela, vous dites : ‘Qu’est-ce que je vais faire d’autre le reste du week-end ?’ Eh bien, vous pouvez acheter vendredi et dimanche. Venez sur la piste.

Martin a déclaré que les discussions sur le package avaient commencé au printemps, mais qu’elles « se sont concrétisées assez tard dans le processus, alors que nous commençons à déterminer à quoi ressemble la disponibilité, comment nous avons pu l’activer, et simplement en sachant que les gens avancent. pour le match, il y aurait beaucoup de demande. » Il a ajouté : « Le football du Texas est complet chaque saison, et sachant que nous n’allions pas avoir de stock de billets individuels pour ce match, la possibilité Arriver plus tard avant le week-end, avec une opportunité supplémentaire de profiter des deux activations actives et des deux événements sportifs, était vraiment attrayant.

Organiser un samedi comme celui-ci nécessite de la collaboration.

« La première réaction a été juste une sorte de respiration profonde d’une course internationale massive de F1 et d’un énorme, pas seulement un petit match de football, mais d’implications nationales massives avec ce match particulier de la SEC », a déclaré Martin. « Je pense que c’était une profonde inspiration de : ‘Comment allons-nous aborder cela ?' »

Les athlètes de l’Université du Texas et le Circuit des Amériques ont commencé à discuter de la façon de travailler ensemble. Certains facteurs échappent à leur contrôle, comme la disponibilité des restaurants et la flambée des prix des hôtels. Martin a déclaré: « Certains d’entre eux sont inévitables lorsque vous organisez deux événements sportifs de grande envergure au cours du même week-end. » Mais les défis s’étendent au-delà du centre-ville. En raison du grand nombre de vols arrivant dans la zone métropolitaine, le contrôle aérien détourne certaines trajectoires de vol.

Il s’agit d’un week-end important pour Austin, avec des fans du monde entier affluant au Texas pour deux des plus grands événements du calendrier des deux sports. La F1 se prépare à une bataille pour le titre alors qu’elle donne le coup d’envoi de la première des six dernières courses de l’année, et une nouvelle controverse technique se déroule au COTA. Pendant ce temps, les Longhorns veulent continuer à prouver leur valeur lors de leur première année au sein de la SEC et conserver leur statut de n°1.

« Vous pouvez soit en être intimidé, inquiet des choses qui pourraient ou non tourner mal, soit l’accepter et dire : ‘Le monde entier va regarder Austin, au Texas, le week-end du 19 octobre.’

« C’est excitant. »

Photo du haut : Jared C. Tilton/Getty Images