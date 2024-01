La F1 protège Andretti d’elle-même en rejetant son offre, déclare l’ancien patron de Haas, Guenther Steiner

L’ancien patron de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que la décision de la F1 d’empêcher l’arrivée d’Andretti avant 2028 montre que le sport est en si bonne santé qu’il ne peut plus se permettre d’avoir des équipes non compétitives.

Mercredi, la F1 a rejeté la candidature conjointe d’Andretti et de Cadillac visant à rejoindre la grille en 2025 ou 2026, bien qu’elle ait gardé la porte ouverte pour 2028 si General Motors donne suite à son projet de construire son propre moteur.

Choix de l’éditeur

Andretti avait déclaré qu’il serait prêt à courir dès 2025, probablement avec des moteurs Renault, bien que ce soit l’année précédant une refonte majeure de la réglementation. Mais la F1 s’est demandé si l’entrée pourrait être véritablement compétitive de cette manière.

La F1 l’a cité dans sa décision, ajoutant que la volonté de participer l’année prochaine donnait “des raisons de remettre en question leur compréhension de l’ampleur du défi impliqué”.

Steiner, qui a quitté Haas début janvier, s’exprimait sur le podcast Unlapped d’ESPN peu après que la décision ait été rendue publique.

“Je pense qu’ils l’ont examiné et ont pensé que c’était trop ambitieux”, a déclaré Steiner.

Il a ajouté : “Je n’ai pas toutes les informations. Peut-être qu’ils l’ont regardé et ils ont dit que nous les voulions, mais nous voulons nous assurer qu’ils réussissent quand ils viendront, les protéger d’eux-mêmes.”

“Je pense que la F1 protège toutes les équipes, toutes les personnes impliquées dans le sport, ils n’ont pas complètement fermé la porte. Ils ont dit que 28 est un nouveau jour, une nouvelle année, c’est dans quelques années, ce n’est pas demain mais le ” La porte est ouverte. Montrez-nous que vous pouvez vous préparer et être compétitif d’ici là et je pense que nous les accueillerons “.

Steiner a comparé cette décision à la manière dont le football dispose de garanties telles que la relégation pour punir les équipes non compétitives, ce qui n’existe pas en F1.

“Il n’y a pas de nombre idéal [of teams]. Si vous avez 11 ou 12 équipes très compétitives, ce n’est pas mal, mais il faut aussi que l’aspect commercial soit soutenu. Pour avoir plus d’équipes, il faut partager l’argent avec plus de personnes, ce qui fait moins pour tout le monde. Et puis tout d’un coup, même si vous avez 12 équipes compétitives, certaines n’auront pas assez d’argent et se replieront. Mais ensuite, vous devez garder ces gens là parce qu’ils ont le permis, parce que vous ne pouvez pas dire que vous n’êtes pas autorisé.

“Le problème avec la Formule 1, c’est que vous n’êtes pas relégué… ce n’est pas comme le football. Si dans le football vous ne faites pas d’efforts et n’avez pas les moyens financiers, vous êtes relégué et c’est votre destin. Mais en Formule 1, une fois “Vous êtes dedans, vous avez le droit d’y rester… pas pour toujours, comme rien n’est éternel, mais pour longtemps. C’est là la partie la plus difficile.”

L’ancienne équipe de Steiner, Haas, reste le plus récent venu en F1, ayant rejoint la grille en 2016. Elle a eu du mal à être compétitive pendant une grande partie de cette période – elle n’a terminé qu’une seule fois au-dessus de la huitième place et a terminé dernière en 2023.

La F1 a changé depuis les débuts de Haas : les équipes sont désormais liées par un plafond budgétaire annuel, tandis qu’il existe des règles concernant le développement de la soufflerie, les champions obtenant le moins de temps alloué l’année suivante, et vice versa.

Gardant cela à l’esprit et alors que la F1 connaît toujours un boom de popularité mondiale, Steiner a déclaré que les attentes concernant ce qu’une nouvelle équipe doit apporter ont radicalement changé depuis l’arrivée de Haas.

“Quand nous sommes arrivés, c’était une Formule 1 complètement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Quand nous sommes arrivés en 2016, je pense que c’était une époque où il y avait beaucoup de monde. [other] Nous avions donc beaucoup moins de pression que n’importe quelle autre équipe qui arriverait maintenant.

“On s’attend à ce que toutes les équipes soient compétitives maintenant, toutes les équipes soient stables maintenant. Quand nous sommes arrivés, il y avait un besoin de [new] équipes, donc c’était un scénario complètement différent. Mais c’est un travail très difficile à faire et cela n’est pas devenu plus facile, surtout maintenant qu’un plafond budgétaire est en place, donc si quelqu’un veut entrer et être compétitif en dépensant plus que tout le monde la première ou les deux premières années, tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire plus que les autres. La seule chose que vous n’avez pas, c’est l’expérience qu’ont les autres.

“C’est donc très, très difficile. Je ne dis pas que ce n’est pas faisable, mais si vous voulez entrer maintenant, vous devez emmener votre équipe, vous préparer et vous assurer que lorsque vous arriverez en Formule 1, vous serez aussi compétitif que possible. est désormais requis par la Formule 1.

“Il n’y a plus d’équipe faible maintenant, elle est très compétitive. Vous ne pouvez pas échouer. FOM [Formula One Management] ne permettrait à personne d’échouer. Vous devez donc être sûr à 100 % que vous pouvez prouver que vous n’échouerez pas. »