La F1 limitera l’accès à la grille de course suite à l’incident de Neymar au Grad Prix d’Espagne

La fanfare de la Formule 1 a considérablement augmenté ces derniers temps avec des célébrités de divers horizons régulièrement repérées les jours de course. Plusieurs sportifs ont fait leurs apparitions sur divers circuits au fil des ans et la tendance s’est accélérée plus récemment avec une pléthore de footballeurs repérés autour des paddocks pendant les semaines de F1.

Lors de l’ancienne édition du Grand Prix d’Espagne à Barcelone, la superstar du football brésilien Neymar a été photographiée. Le joueur du PSG a déjà eu un passage extrêmement réussi au club catalan du FC Barcelone et fréquente la ville même après son déménagement dans la capitale française.

Un certain nombre de questions ont été soulevées après que Neymar a été photographié au bord de l’herbe dans la ligne droite principale alors que les voitures effectuaient leur tour de formation sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

L’incident met en lumière les problèmes de sécurité potentiels qui pourraient constituer une menace lors de la conduite de courses à grande vitesse à travers le monde.

Le président de la FIA, Mohamed Bin Sulayem, a déclaré que des mesures visant à réprimer la question de la sécurité sont en cours d’évaluation et seront mises en œuvre dans un proche avenir.

« Nous devons tirer les enseignements de l’incident du Grand Prix d’Espagne. La FIA a été assurée par le chef de la Formule 1 Stefano Domenicali que des mesures sont prises pour s’assurer qu’il n’y aura pas de répétition de l’incident », a-t-il déclaré.

« C’est un problème non seulement en Formule 1 mais aussi en Formule E et en Championnat du Monde d’Endurance et dans d’autres catégories d’après mes expériences récentes avec trop de monde sur la grille lors de certains événements », a-t-il poursuivi.

« Je n’ai aucun doute que dans tous les cas, le promoteur respectera les exigences de la FIA en matière de sûreté et de sécurité. Il est du devoir de la FIA d’assurer un environnement sûr pour tous. La sécurité dans le sport automobile est la principale priorité de la Fédération », a conclu le joueur de 61 ans.

Les champions en titre et leader actuel Max Verstappen ont triomphé lors de la course de Barcelone pour étendre encore plus son énorme avantage en tête du classement alors que Red Bull a fait preuve d’une domination totale depuis le début de la saison.