La F1 est-elle devenue ennuyeuse avec la domination de Max Verstappen ? Lando Norris réagit

Le double champion du monde en titre Max Verstappen continue d’être une force dominante en Formule 1.

Le pilote néerlandais continue également de régner en maître dans la saison en cours et est en passe de remporter un troisième titre de champion du monde consécutif.

Red Bull Racing a remporté tous les Grands Prix cette année, Max remportant six victoires, tandis que son coéquipier Sergio Perez en a décroché deux.

Alors qu’il a été dit que les fans pourraient s’ennuyer du succès incontesté de Verstappen et Red’s Bull, le pilote McLaren Lando Norris a fait l’éloge de son rival.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le sport devenait ennuyeux avec Red Bull et Verstappen presque toujours sur le podium, Norris a répondu : « Je pense que c’est bien. Je pense que c’est excitant. Il y a une ou deux courses ennuyeuses de temps en temps mais je pense que c’est tellement bien. Je pense que le sport continue de se développer massivement.

Lewis Hamilton, l’un des plus grands coureurs de tous les temps et l’un des principaux rivaux de Verstappen, a demandé à la Formule 1 de modifier certaines règles et de vérifier Red Bull qui a actuellement des kilomètres d’avance sur les autres équipes en ce qui concerne leurs voitures.

Selon Hamilton, « La FIA devrait fixer un moment où tout le monde est autorisé à commencer à développer la voiture de l’année prochaine. »

Hamilton explique comment Red Bull a déjà commencé à développer une nouvelle voiture et va également dominer le circuit l’année prochaine.

Le septuple champion du monde estime que c’est aussi injuste pour les autres.

Verstappen a réagi à la suggestion de Hamilton en disant que lorsqu’il régnait en maître dans le sport, tout allait bien et personne n’en parlait.

Max affirme que c’est ainsi que fonctionne la F1 et a ajouté : « Beaucoup de choses dans la vie sont injustes. Vous avez juste à traiter avec elle. »

Verstappen a remporté le dernier Grand Prix de Belgique et attendra avec impatience son troisième titre mondial cette année avec sa domination continue sur le reste du peloton.

Avec le Grand Prix des Pays-Bas, le coureur cherche à gagner sur son circuit à domicile et à poursuivre sa séquence de victoires