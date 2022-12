LA exploite les chambres d’hôtel alors qu’environ 40 000 personnes vivent sans abri

LOS ANGELES (AP) – La nouvelle maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré dimanche que son administration commencerait à déplacer les sans-abri des campements de tentes vers des hôtels et des motels grâce à un nouveau programme qui sera lancé mardi.

Bass a déclaré à l’animateur de “Meet the Press” de NBC, Chuck Todd, que son projet de déplacer immédiatement les sans-abri dans des chambres ne “s’adressera pas à tout le monde, mais il s’adressera, espérons-le, à un nombre important”. Elle a déclaré que les gens ne seraient pas obligés de se déplacer, mais que les équipes d’assainissement se tiendraient prêtes à nettoyer les zones après le départ des gens.

«Mais cela ne contraint pas les gens. Il ne s’agit pas de verbaliser ou d’incarcérer des gens. Cela déplace les gens des tentes vers les hôtels ou les motels », a-t-elle déclaré.

Lors de son premier jour en tant que maire de Los Angeles, Bass a déclaré l’état d’urgence pour les sans-abrisme. Elle s’est engagée à loger les gens et à construire davantage de logements afin que les résidents puissent voir une réelle différence, qui n’a pas été visible malgré les milliards dépensés pour des programmes de lutte contre le sans-abrisme, dont 1,2 milliard de dollars dans le budget actuel de la ville.

Bass, démocrate et ancienne membre du Congrès, a déclaré qu’elle avait l’intention de placer plus de 17 000 sans-abri dans un logement au cours de sa première année grâce à un mélange d’installations provisoires et permanentes.

On estime que 40 000 personnes sont sans abri à Los Angeles, une ville de près de 4 millions d’habitants. L’itinérance est extrêmement visible dans toute la Californie, les personnes vivant dans des tentes et des voitures et dormant à l’extérieur sur les trottoirs et sous les viaducs des autoroutes.

Bass a déclaré que les travailleurs de proximité essaieront d’amadouer les gens à l’intérieur. Les gens sont sans abri pour diverses raisons, notamment la maladie mentale, la toxicomanie et la perte d’emploi.

Le bureau du maire n’a pas fourni dimanche les détails du programme de logement, y compris ce qu’il coûterait et d’où proviendrait l’argent.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a lancé pour la première fois l’idée de placer les sans-abri dans des chambres de motel et d’hôtel au début de la pandémie en 2020. Depuis, il a encouragé les villes et les comtés à convertir des motels et d’autres bâtiments en logements pour les sans-abri.

Les défenseurs des sans-abri ont accueilli favorablement l’utilisation de chambres de motel, où les gens peuvent avoir leur propre salle de bain loin de l’encombrement des abris rassemblés. Mais ils ont critiqué ce qu’ils appellent des «balayages» de campements qui obligent les gens à se déplacer et à les séparer de leurs biens en l’absence d’une offre ferme de chambre de motel.

Todd a demandé à Bass comment juger de son succès dans l’élimination de l’itinérance.

“Les campements devraient être considérablement réduits, voire éliminés, et des logements devraient être construits, en cours, à un rythme beaucoup plus rapide”, a-t-elle déclaré. “Et il ne devrait pas y avoir 40 000 personnes sans logement, c’est sûr.”

The Associated Press