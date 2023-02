La dysmorphie musculaire chez les garçons canadiens, les jeunes hommes une préoccupation croissante : étude

Des chercheurs canadiens attirent l’attention sur la prévalence croissante d’une « poursuite pathologique de la musculature » chez les garçons et les jeunes hommes canadiens, avec une nouvelle étude qui a révélé qu’un sur quatre risquait de développer ce qu’on appelle la dysmorphie musculaire.

L’étude, publiée le 17 janvier dans la revue Body Image, indique que les professionnels de la santé canadiens « devraient être alertés » de la fréquence élevée des symptômes de dysmorphie musculaire (DM) dans cette population.

La dysmorphie musculaire est l’obsession de la taille et de la définition des muscles, entraînant une détresse et une “pulsion importante” pour la musculature, selon l’étude. Certains symptômes comprennent l’exercice compulsif, un régime alimentaire spécifique pour développer et maintenir les muscles, l’utilisation de médicaments et de substances améliorant l’apparence et la performance et les perturbations de la vie quotidienne.

“C’est ce qu’on appelle familièrement l’anorexie inversée”, a déclaré à CTVNews.ca Kyle Ganson, professeur adjoint à la faculté de travail social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto et auteur principal de l’étude. “Au lieu de conduire pour la forme physique, il y a un entraînement intense pour la musculature, et généralement c’est comme une musculature en vrac, une force importante, il peut s’agir de caractéristiques définies maigres et coupées.”

L’étude est l’une des premières à explorer les symptômes et la prévalence de la DM dans un échantillon plus large d’une population plus large. Dans le passé, la plupart des recherches se concentraient sur les culturistes ou sur de plus petits groupes de personnes.

L’étude a révélé que les hommes et les garçons signalaient des symptômes globaux de DM plus importants que les femmes, les transgenres et les participants non conformes au genre. Ceux qui se sont identifiés comme sud-asiatiques ou moyen-orientaux ont signalé des symptômes de MD plus élevés que ceux qui se sont identifiés comme blancs.

Sans recherche sur la DM et d’autres troubles de santé mentale liés à l’image corporelle, les établissements de soins de santé et les praticiens ne sont pas équipés pour diagnostiquer et traiter les personnes, indique l’étude. L’impact que la médecine peut avoir sur les individus pourrait augmenter la détresse mentale d’une personne, pouvant conduire à des idées et à des tentatives suicidaires, lit-on dans un article de Prim Psychiatry.

Avec l’augmentation des troubles de l’alimentation au Canada, qui présentent des symptômes similaires à ceux de la DM, les chercheurs pensent que l’insatisfaction corporelle « est de plus en plus fréquente ».

MD est classé dans les troubles dysmorphiques corporels (BDD), caractérisés par une insatisfaction à l’égard de son apparence, en particulier avec un défaut perçu. MD et BDD relèvent du spectre des troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

CE QUE DISENT LES DONNÉES

Les chercheurs ont utilisé les données de l’Étude canadienne sur les comportements de santé des adolescents, une enquête portant sur la santé sociale et comportementale des jeunes au Canada. Un peu plus de 2 000 personnes âgées de 16 à 30 ans, provenant des 13 provinces et territoires, ont répondu au sondage.

Au total, 13 questions correspondant à la symptomatologie de la dysmorphie musculaire ont été posées et un score a été attribué.

Les participants avaient un âge moyen de 22,9 ans. Plus de la moitié (55,7 %) étaient des femmes, 37,6 % étaient des hommes et 6,7 % étaient identifiés comme transgenres/de genre non conforme. La majorité des personnes identifiées comme blanches (61,5 %) et hétérosexuelles (59,6 %).

Selon la recherche, 17,2 % de l’échantillon de l’étude étaient considérés à risque de DM. De ce nombre, 25,7 % étaient des hommes et 18 % étaient transgenres/de genre non conforme.

Les personnes qui ont déclaré avoir utilisé des stéroïdes à vie pour développer leurs muscles ont davantage souffert de sentiments négatifs concernant la taille des muscles, ce qui a perturbé leurs activités quotidiennes, par rapport à celles qui n’ont pas utilisé de substances améliorant les muscles, selon l’étude.

Les personnes qui se sont identifiées comme sud-asiatiques et moyen-orientales ont signalé des symptômes de MD plus élevés que les personnes qui se sont identifiées comme blanches.

Ceux qui se sont identifiés comme gays ou lesbiennes avaient des symptômes de MD “significativement” plus élevés. Les données ont également montré que ceux qui s’identifiaient comme homosexuels et en questionnement avaient des problèmes d’image corporelle plus élevés associés aux symptômes de la maladie de Parkinson, mais cela n’a pas perturbé leur vie quotidienne.

LES MÉDIAS POPULAIRES À BLÂMER POUR LES IDÉAUX MUSCULAIRES

Ganson a déclaré que les médias sociaux sont “un grand auteur” de normes corporelles irréalistes et de récits nuisibles qui affectent la façon dont certaines personnes se voient.

“Il y a beaucoup d’influenceurs sur les réseaux sociaux qui fournissent des informations sur la salle de sport, ou la culture de la salle de sport, ou différentes routines d’exercices ou habitudes alimentaires. Vous pouvez donc obtenir des informations très gratuites (et) facilement accessibles et disponibles.”

Souvent, l’idéal masculin est dépeint en blanc, avec un corps « en forme de triangle » : de gros bras musclés et un torse plus petit.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre comment et pourquoi la DM affecte les personnes d’Asie du Sud et du Moyen-Orient en particulier, l’étude indique qu’une des raisons à cela pourrait être le désir de s’adapter aux idéaux corporels “occidentaux”.

Bien que la DM ne soit pas un trouble de l’alimentation, les liens entre eux sont clairs. Les troubles de l’alimentation, qui ont augmenté chez les jeunes au Canada pendant la pandémie de COVID-19, étaient liés, en partie, à des idéaux corporels irréalistes sur les réseaux sociaux.

Ganson a participé à une recherche publiée en septembre 2022 sur la pratique du gonflement et de la coupe dans les communautés de musculation et de fitness. La tactique diététique se caractérise par une alternance entre la consommation de calories excédentaires (prise de masse) et la restriction des calories (coupe) pour optimiser la croissance de la masse musculaire maigre. Ganson a déclaré que cette recherche a trouvé des liens entre la DM et les troubles de l’alimentation.

“Nous avons trouvé des relations entre le gonflement et les coupures et les troubles de l’alimentation, une psychopathologie qui comprend non seulement la réflexion sur le corps, le poids et la forme, mais aussi des comportements comme la frénésie alimentaire, l’utilisation de laxatifs ou l’exercice excessif”, a-t-il déclaré.

Ces comportements sont “bien documentés” sur les réseaux sociaux et dans la culture populaire, a expliqué Ganson dans le communiqué de presse.

La culture de la gym est étroitement liée à l’utilisation de substances de performance et de compléments alimentaires, a déclaré Ganson. La recherche médicale a révélé que ceux qui prenaient des stéroïdes pour développer spécifiquement leurs muscles avaient une insatisfaction du bas du corps par rapport à ceux qui ne prenaient pas de médicaments. Cependant, Ganson a déclaré que le chemin des suppléments légaux aux stéroïdes illégaux peut être une pente glissante.

“S’ils éprouvent une détresse importante en se sentant comme s’ils n’étaient pas assez grands, qu’ils n’étaient pas assez forts, s’ils avaient l’impression d’avoir l’air terrible, il y a des gens – pas tous – qui vont se tourner vers des méthodes pour changer cela, et cela pourrait être des stéroïdes anabolisants », a-t-il déclaré.

La détresse que ressentent les personnes transgenres et non conformes au genre lorsqu’elles se trouvent dans un corps auquel elles ne s’identifient pas peut augmenter les symptômes de la DM, explique l’étude. L’accent est mis sur le fait d’apparaître (ou de passer) en tant qu’identité de genre.

Cela peut entraîner un “désir de changer leur corps pour être plus musclé (c’est-à-dire que les hommes trans peuvent désirer un corps plus musclé et masculin)”, indique l’étude.

PLUS DE RECHERCHE ET DE SENSIBILISATION NÉCESSAIRES

Cette étude est l’une des rares à avoir exploré les symptômes de la DM et l’origine de la détresse. Pour comprendre qui est touché par la DM et d’autres troubles mentaux, des recherches supplémentaires sont nécessaires, a déclaré Ganson.

“J’appelle cela des données préliminaires parce que c’est vraiment un domaine plus récent que nous étudions, bien qu’il soit très courant dans la culture populaire”, a-t-il déclaré. “J’espère vraiment que cela commencera à entrer dans les oreilles des gens.”

Ganson a déclaré que si Santé Canada ou Statistique Canada investissaient des ressources dans le sujet, cela permettrait une meilleure compréhension des symptômes et une meilleure sensibilisation. L’enquête utilisée dans l’étude MD a permis aux chercheurs de publier plusieurs articles sur différents sujets liés à l’image corporelle.

“En fait, environ 900 participants ont de nouveau répondu à l’enquête 12 mois plus tard”, a déclaré Ganson. “Et nous avons posé une variété de questions similaires, mais en fait de nouvelles questions sur l’utilisation des soins de santé ou les effets néfastes sur la santé.”

Ganson espère que la recherche changera les connaissances sur le dépistage de la DM et combattra la stigmatisation entourant les problèmes d’image corporelle des hommes et des garçons.

“S’il y a un fournisseur compétent là-bas qui peut dépister ou poser certaines questions, il pourrait en fait être en mesure d’identifier cela et d’orienter cette personne dans la bonne direction de traitement”, a déclaré Ganson. “Ce qui serait certainement très important étant donné le taux de diagnostic très faible et le taux d’utilisation du traitement très faible.”

——–

Voici une liste de ressources et de lignes directes dédiées au soutien des personnes :

Le Centre national d’information sur les troubles de l’alimentation fournit des ressources et des références pour soutenir les personnes directement ou indirectement touchées par les troubles de l’alimentation.

Sans frais : 1-866-633-4220

Jeunesse, J’écoute offre des conseils téléphoniques professionnels gratuits, anonymes et confidentiels et des conseils en ligne, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les enfants et les jeunes de 20 ans et moins.

1-800-668-6868

http://www.jeunessejecoute.ca

La Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide est disponible pour ceux qui sont ou connaissent quelqu’un qui est en crise immédiate ou qui a des préoccupations liées au suicide.

1-833-456-4566 (24/7)

1-866-277-3553 au Québec (24/7)

Envoyez un texto au 45645 (16 h – minuit HE). Des frais de messagerie texte s’appliquent. La prise en charge du texte en français est actuellement indisponible.