La dysfonction érectile «nouveau symptôme du long Covid»

La dysfonction ERECTILE pourrait être un symptôme de long Covid, affirment les experts.

Ils ont dit que cela pourrait être encore plus de raisons pour les jeunes hommes d’accepter leur offre de vaccin – car un chef du NHS a averti depuis longtemps que Covid est une menace pour les jeunes Britanniques.

Les hommes pourraient avoir du mal à avoir une érection après avoir souffert d’une infection à coronavirus, ont averti les médecins Crédit : Getty

L’infection à coronavirus est connue pour avoir un impact sur les vaisseaux sanguins dans certains cas, bien qu’il s’agisse d’un virus respiratoire.

L’inflammation des vaisseaux peut restreindre le flux sanguin vers le pénis, ce qui rend difficile pour un homme de le lever, suggèrent les scientifiques.

Si le pénis ne peut pas garder le sang dans la région, alors l’érection serait perdue.

D’autres maladies vasculaires, telles que la maladie coronarienne, l’hypertension artérielle et le diabète, sont des facteurs de risque de dysfonction érectile.

En parlant de Covid, le Dr Ryan Berglund, un urologue de la Cleveland Clinic dans l’Ohio, a déclaré au LA Times : « Les vaisseaux sanguins eux-mêmes qui peuvent devenir enflammés… pourraient provoquer un phénomène obstructif et avoir un impact négatif sur la capacité d’avoir des érections.

Il a déclaré avoir lui-même vu des patients qui souffraient de la maladie après avoir été infectés par un coronavirus.

Le Dr Berglund a plaisanté : « Avoir des vaccins conduit à avoir plus de relations sexuelles.

« Je suggérerais aux jeunes de se faire vacciner : s’ils veulent avoir des relations sexuelles, mieux vaut se faire vacciner.

Jusqu’à présent, les preuves du lien entre Covid et l’impuissance sont principalement anecdotiques, et « nous ne connaissons pas l’ampleur du problème à ce stade », a déclaré le Dr Berglund.

Cela ne peut pas être prouvé comme étant la cause de la dysfonction érectile chez l’homme, car « tout ce qui pourrait affecter la capacité de l’artère à fournir efficacement un apport sanguin suffisant pourrait entraîner une dysfonction érectile ».

Emmanuele Jannini, professeur d’endocrinologie et de sexologie médicale à l’Université de Rome Tor Vergata en Italie, a également averti que la dysfonction érectile pourrait être un symptôme du long Covid.

Et il soupçonne que « la dysfonction érectile qui survient après le Covid-19 pourrait durer longtemps après la résolution de la maladie ».

Dans un article scientifique publié en juillet dernier et co-écrit par M. Jannini, lui et un groupe de scientifiques italiens ont déclaré que la dysfonction érectile était une « conséquence probable de Covid-19 pour les survivants ».

Le professeur Jannini a expliqué que le virus « déclenche une inflammation des vaisseaux sanguins » et que « lorsque ces vaisseaux sanguins et le reste du système cardiovasculaire sont endommagés, il peut déclencher une dysfonction érectile ».

Il existe quelques autres théories, notamment qu’un manque d’oxygène associé à des poumons en difficulté peut « altérer la fonction érectile ».

Quelles sont les causes courantes de la dysfonction érectile ? Chaque mâle ne parvient pas à le relever de temps en temps. Mais des problèmes d’érection répétés peuvent avoir un impact sur les relations et la santé mentale d’un homme. La maladie est courante, surtout après 40 ans. Les causes incluent : Cardiopathie

Vaisseaux sanguins obstrués (athérosclérose)

Taux de cholestérol élevé

Hypertension artérielle

Diabète

Obésité

Alcoolisme et autres formes de toxicomanie

Les troubles du sommeil

Dépression, anxiété ou autres problèmes de santé mentale

Stress

Problèmes relationnels Ce que vous pouvez faire pour aider, en dehors du traitement : Perdez du poids si vous êtes en surpoids

Arrêter de fumer

Mangez sainement

Exercice quotidien

Essayez de réduire le stress et l’anxiété

Ne faites pas de vélo pendant un certain temps (si vous faites plus de 3 heures par semaine)

Ne buvez pas plus de 14 unités d’alcool par semaine

Le professeur Jannini a déclaré que les patients dont l’infection à Covid était grave et avait entraîné une pneumonie étaient probablement plus à risque.

Il se pourrait également que les problèmes de santé mentale déclenchés par le stress ou l’anxiété liés à Covid puissent également entraîner des problèmes dans la chambre.

Mais le document a conclu que des recherches futures étaient nécessaires pour établir comment Covid pourrait conduire à la dysfonction érectile.

Le long Covid impacte les jeunes

Cela survient alors que les experts ont mis en garde contre une épidémie de longs cas de Covid chez les jeunes, alors que les infections montent en flèche au Royaume-Uni – principalement chez ceux qui ne sont pas vaccinés.

Un chef du NHS a déclaré qu’il y avait une « vraie nervosité » à propos du nombre de jeunes non vaccinés qui présentent des symptômes légers de Covid mais continuent à développer un Covid long et plus sévère.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré à BBC Breakfast que les conséquences à long terme du virus ne sont même pas encore connues.

M. Hopson a déclaré qu’il avait parlé au directeur général d’une fiducie du NHS à ce sujet, révélant que les médecins étaient « vraiment très inquiets » du nombre de jeunes non vaccinés qui présentaient des symptômes légers de Covid « assez rapidement après avoir développé un type de Covid beaucoup plus sévère symptômes ».

Il a ajouté : « Et nous ne savons tout simplement pas exactement comment cela va se dérouler, nous devons donc faire attention à reconnaître les risques que nous courons ici.

«Il ne s’agit pas seulement d’hospitalisations, il s’agit en fait de personnes potentiellement atteintes de maladies à long terme très graves une fois qu’elles ont attrapé Covid.

« Ce qu’ils disaient, c’est qu’il n’y avait pas que quelques-uns de ces jeunes qui présentaient des symptômes de Covid légers, puis des symptômes de Covid longs vraiment assez graves, c’était en fait pas mal.

«Il y a donc une vraie nervosité ici à propos du fait que nous ne comprenons toujours pas pleinement quelles sont les conséquences sur la santé à long terme si vous attrapez Covid. Nous devons donc tous être prudents et conscients des risques ici. »

Pendant ce temps, plus de 100 scientifiques et médecins ont supplié le gouvernement de ne pas abandonner toutes les restrictions le 19 juillet car il s’agit d’une « expérience dangereuse et contraire à l’éthique ».

L’un de leurs principaux arguments est qu’une croissance exponentielle du virus « se poursuivra probablement jusqu’à ce que des millions d’autres soient infectés, laissant des centaines de milliers de personnes atteintes d’une maladie et d’un handicap à long terme ».

Ils ont également souligné qu’il existait un risque de longue durée de Covid pour l’ensemble de la population, en particulier les personnes vulnérables et les enfants.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du Council for the British Medical Association, a déclaré: «Le gouvernement a également aérographe l’impact du long Covid sur une personne sur 10 infectée et avec deux millions de malades depuis plus de trois mois.

« Il serait irresponsable d’infliger davantage de souffrances à des millions d’autres. »