La dynastie Guerrero du derby à domicile, les intentions d’agence libre de Shohei Ohtani

Pour la première fois depuis 2007, permettez-moi de vous présenter : le champion du derby du home run, Vladimir Guerrero. Pendant ce temps, les Yankees ont un entraîneur de frappe, les Cubs ont une base de rotation et nous avons plus de couverture de repêchage. Je suis Levi Weaver, ici avec Ken Rosenthal – bienvenue dans The Windup !

S’ajoute à une boule de puissance

Il y a eu plusieurs fois dans l’histoire du Home Run Derby où le moment le plus mémorable de la nuit est venu de quelqu’un qui n’a pas fini par gagner. Vous souvenez-vous de la soirée de bienvenue de Josh Hamilton au Yankee Stadium en 2008 ? Vous souvenez-vous qui a gagné ? À moins que vous ne soyez un fan de Twins ou un savant de trivia, je suppose que ce n’est pas facile (je laisserai la réponse au bas de cette section).

Vladimir Guerrero Jr. – qui a lui-même vécu l’un de ces moments en 2019, lorsqu’il a explosé sur la scène nationale, pour perdre contre Pete Alonso – a remporté le derby d’hier soir, et sa performance n’a en aucun cas été oubliée. Avec cette victoire, il fait partie du seul duo père-fils à remporter la compétition (Vlad Sr. a battu Alex Rios en finale pour la remporter en 2007).

Histoire pour la famille Guerrero 🙌 Vladimir Guerrero Jr. rejoint son père Vladimir Guerrero Sr. en tant que champion du Home Run Derby.@27vladdyjr | @VladGuerrero27 | #HRDerby pic.twitter.com/D85mhQRiBs – L’athlétisme (@TheAthletic) 11 juillet 2023

Prenant ses hacks du manager John Schneider, Guerrero a battu Randy Arozarena au tour final, 25-23, donnant à Jr. un total de 72 circuits en trois tours (pour une comparaison complètement pomme-orange, les Cleveland Guardians ont 60 circuits à domicile court en équipe cette saison).

Mais la performance la plus époustouflante de la soirée est survenue au premier tour, lorsque le héros local Julio Rodríguez a fustigé un record de 41 circuits au premier tour pour éliminer le double champion Pete Alonso.

Hélas, l’explosion aurait pu entraîner une certaine fatigue – Rodríguez n’a réussi que 20 dingers au deuxième tour, et Guerrero, frappant deuxième, a pu le dépasser pour se qualifier pour la finale.

Néanmoins, ce fut un moment spécial de voir J-Rod s’enfermer complètement et devenir fou pendant un tour, même s’il n’a pas gagné. Cela me rappelait vraiment de regarder Hamilton créer le moment mémorable, pour ensuite perdre contre …

…Justin Morneau.

Carnet de Ken : Le nouvel entraîneur des frappeurs des Yankees, une vieille question

Chaque fois qu’une personne issue d’un milieu traditionnel est embauchée pour un poste d’entraîneur ou de direction important, une classe réduite et déplacée de vétérans du baseball demande avec espoir : « Est-ce que cette équipe s’éloigne de l’analyse ? »

La réponse n’est jamais oui. Les analyses sont ancrées dans le jeu, peu importe à quel point les types de la vieille école veulent les souhaiter. Mais l’embauche par les Yankees de Sean Casey comme entraîneur des frappeurs lundi a de nouveau suscité la question. Et la discussion est au moins intéressante.

La carrière de Casey dans les ligues majeures en tant que joueur de premier but s’est déroulée de 1997 à 2008, avant que les analyses ne soient aussi importantes qu’elles le sont aujourd’hui. Il a été coéquipier du manager des Yankees Aaron Boone pendant six saisons à Cincinnati. Bien que Casey n’ait jamais été entraîneur à aucun niveau, ses compétences en communication sont légendaires. Il était si engageant, même avec des adversaires au premier but, qu’il a mérité le surnom de « le maire ».

Alors que Casey, 49 ans, s’est certainement familiarisé avec l’analyse au cours de ses 14 années en tant qu’analyste pour MLB Network, il est peu probable que les Yankees l’aient embauché en raison de sa facilité avec les chiffres. Non, ils le voyaient probablement comme quelqu’un qui non seulement avait une relation solide avec Boone, mais pouvait également se connecter plus facilement avec leurs frappeurs vétérans que l’entraîneur qu’il remplace, Dillon Lawson.

Lawson, 38 ans, n’a jamais joué au baseball professionnel. Il faisait partie d’une vague d’entraîneurs embauchés ces dernières années en dehors du sport. Peu de gens se sont plaints de lui la saison dernière lorsque les Yankees se sont classés deuxièmes pour le nombre de points par match. Mais cette équipe était en grande partie portée par Aaron Judge. Cette saison, avec Judge apparaissant dans seulement 49 des 91 matchs des Yankees, les défauts offensifs de l’équipe sont devenus plus évidents.

Une partie de la responsabilité, peut-être la majeure partie, appartient au directeur général Brian Cashman, qui a constitué la liste. Mais il est possible que Casey forme un lien plus fort avec les frappeurs de l’équipe. De nombreux joueurs restent plus à l’aise avec les conseils d’entraîneurs ayant une compréhension directe de ce que c’est que de jouer au niveau des ligues majeures qu’avec des étrangers perçus.

Les Yankees ne minimisent pas l’analyse. Toutes les équipes les considèrent désormais comme indispensables. L’influence de Lawson ne s’effacera pas entièrement non plus. Au cours de ses trois saisons en tant que coordonnateur des frappeurs dans les ligues mineures, il a mis en œuvre une philosophie, « frapper fort », que l’organisation est presque certaine de conserver d’une manière ou d’une autre.

L’embauche de Casey, peut-être plus que toute autre chose, indique une fois de plus qu’il devrait y avoir de la place dans le baseball pour toutes sortes de voix. La sagesse acquise au cours d’une vie passée dans le jeu peut être incroyablement précieuse. Il n’aurait jamais dû être considéré autrement.

Je n’ai pas peur de la combustion lente



Les Cubs – comme le dit si bien Sahadev Sharma – ont parcouru un long chemin au cours de la dernière année, mais il reste encore beaucoup à faire avant qu’ils ne deviennent le genre de mastodonte qui fait courir une autre série mondiale.

Une pièce, cependant, semble assez prête pour le long terme. Justin Steele, aujourd’hui profilé par Patrick Mooney, n’est pas étranger aux longs trajets. Originaire d’Agricola, Miss., (pop. 346), Steele était considéré par les Cubs comme un lanceur de relève il y a quelques années. Sa patience a été mise à l’épreuve en 2020, lorsque – sans saison de ligue mineure – il a passé l’année presque exclusivement sur le site alternatif des Cubs à South Bend, Ind. Il a été appelé deux fois dans les majors mais n’en a jamais fait partie.

Mais après une année recrue qui a commencé dans l’enclos des releveurs avant neuf départs en fin de saison, il a connu une année d’évasion en 2022, et semble maintenant avoir complètement abandonné le parcours de carrière de l’enclos des releveurs, représentant les Cubs dans le match des étoiles comme un départ. lanceur.

Le joueur de 28 ans (en date d’hier) a une fiche de 9-2 avec une MPM de 2,56 cette année et n’atteindra l’agence libre qu’après la saison 2027. Alors que les Cubs poursuivent le long voyage de retour d’une reconstruction, Steele semble être un pilier central du plan.

Carte de baseball de la semaine

Il s’agit d’une carte Topps Stadium Club Cal Ripken de 1992, que j’ai choisie parce que j’aimais vraiment le design classique simple. Regardez cette photo ! Pas de design trop chargé, juste un simple logo en bas, une impression nette de son nom et une photo d’un Hall of Famer en train de travailler.

Mais le dos de cette carte est en désordre. Tout d’abord : « RIPKIN » ?! Ce n’est pas le carte d’erreur la plus célèbre mettant en vedette un frère Ripken, mais c’est assez flagrant. La confusion horizontale/verticale au dos de la carte me cause également des rayures involontaires sur les bras, et bien que j’apprécie vraiment l’effort de fournir des statistiques plus détaillées que la carte habituelle, la carte thermique au dos est tout simplement trop. Pourquoi y en a-t-il deux ? Pourquoi celui de gauche a-t-il des cases colorées différentes ? Pourquoi appelle-t-il le milieu de la zone « Med » ?

Quoi qu’il en soit, j’ai regardé pour voir si cette carte valait quelque chose, car je n’avais pas remarqué l’erreur jusqu’à maintenant. Cela vaut environ deux dollars, mais quelqu’un essaie d’en vendre un sur eBay pour plus de 630 $ et essaie de le faire passer pour une carte de recrue. L’industrie de la carte a parcouru un long chemin depuis 1992, mais certaines choses resteront toujours les mêmes.

Poignées de main et High Five

« C’est chiant de perdre. Je veux gagner. » Est-ce que ce sont les mots qui signalent où la tête de Shohei Ohtani sera dès que l’agence libre commencera cette intersaison? Ohtani est resté notoirement discret sur ses intentions après cette année, et pris au pied de la lettre, cette phrase ne signifie pas nécessairement signifie qu’il en a fini avec les anges. Mais quand une star de la taille d’Ohtani – en particulier celle qui a tendance à éviter toute citation qui fait la une des journaux – fait une telle reconnaissance, c’est intéressant.

Andrew Baggarly a un excellent profil du All-Star lanceur de flammes des Giants Camilo Doval, et Cody Stavenhagen en a un sur le releveur des Tigers Michael Lorenzen.

L’ancien receveur de la ligue majeure Erik Kratz a écrit un livre intitulé « Tao du receveur remplaçant : jouer au baseball pour l’amour du jeu ». Nous avons un extrait ici, se concentrant principalement sur les chaussures de douche.

J’ai hâte de regarder « The League » quand il sortira vendredi. C’est un documentaire sur les ligues noires, de leur formation à leur époque qui a contribué à amener le jeu en Amérique latine, et la source improbable du surnom de « The League » – il est venu de nul autre que Maya Angelou. Jason Jones a parlé à Byron Motley, l’un des producteurs.

Il n’y a peut-être pas de jeu plus excitant au baseball que le vol de la maison. C’est de l’audace pure sous forme de baseball. Pour y parvenir, il faut une combinaison d’audace, de bonnes circonstances, de rapidité et… eh bien, comme le dit José Ramírez : il faut que ce soit parfait.

Trivia Starkville de Tim Lundberg : Depuis que l’arrêt est devenu une statistique officielle en 1969, un gagnant de Cy Young a récolté à la fois un arrêt et une victoire dans le All-Star Game. Pouvez-vous le nommer? Écoutez Starkville pour la réponse.

Le deuxième jour du repêchage de la MLB était hier, reprenant au troisième tour et passant par le tour 10. Les tours 11 à 20 (choix 315-614) ont lieu aujourd’hui, et tandis que 314 est loin trop de noms à lister dans une seule newsletter, nous avons une couverture plus globale et spécifique à l’équipe pour vous depuis la newsletter d’hier :

Vue d’ensemble : Maria Torres avec des notes et des observations, Jim Bowden sur les plats à emporter du jour 1, et le projet de blog en direct se poursuit ici.

Local : Astros, Astros (deuxième jour), Athlétisme, Braves, Cardinals, Cubs (premier tour), Cubs (premier jour), Dodgers, Mets, Padres, Reds, Red Sox (premier tour) Red Sox (aperçu), Tigers, Jumeaux.

