La dynamique du jeu restera inchangée même si nous essayons une nouvelle règle PC : le président de la FIH, Tayyab Ikram

Le président de la Fédération internationale de hockey (FIH), Tayyab Ikram, a affirmé mercredi que la dynamique du sport ne serait compromise à aucun prix lorsqu’ils essaieraient la règle proposée sur les coins de pénalité. Selon la règle proposée, tous les attaquants, à l’exception du poussoir à la ligne arrière, doivent commencer à au moins 5 mètres à l’extérieur du cercle de frappe – appelé le «D» qui est à 12 mètres du poteau de but.

Le ballon doit voyager à l’extérieur de la ligne pointillée, qui est à cinq mètres au-delà du « D », avant de pouvoir être renvoyé dans le cercle de frappe pour un tir au but.

La nouvelle règle est testée pour la sécurité des défenseurs du PC, ce qui leur donnera plus de temps pour réagir aux situations tout en se précipitant pour défendre les drag-flicks qui sont généralement frappés à un rythme d’environ 150 km/h.

Mais la FIH avance prudemment et veut mettre tout le monde en confiance, car elle sait que si la nouvelle règle est mise en œuvre, elle sonnera le glas de l’art du drag-flick.

« Il y a eu des changements très positifs dans les règles. Certains pays subissent déjà le procès, et je prends leurs points de vue, leurs critiques à ce sujet, ainsi que leurs idées, qui ont été encourageantes jusqu’à présent », a déclaré le chef de la FIH, Ikram, lors d’une interaction avec les médias.

« La meilleure idée que j’ai reçue jusqu’à présent est que l’un des capitaines m’a dit que quel que soit le changement de règle, la dynamique du sport ne devrait pas être modifiée. Si la vitesse est le problème, d’autres éléments doivent être pris en compte. Et je suis entièrement d’accord avec ces points. »

Interrogé sur la manière dont la FIH se concentrera sur la création de héros pour rendre la nouvelle règle PC plus efficace, Ikram a déclaré: «Je ne peux pas être plus d’accord. Nous pouvons voir les choses de manière à protéger nos joueurs et c’est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler. »

Ikram a également annoncé un nouveau programme d’autonomisation lancé par la FIH, qui consisterait à promouvoir le sport à travers le monde et à aider la nature dans son ensemble.

« Dans le cadre de notre programme d’autonomisation, nous travaillons sur la façon dont nous pouvons autonomiser nos associations nationales. La FIH ne concerne pas la Pro League, la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. La FIH était composée de 140 nations. Cela m’a donc obligé à introduire une nouvelle stratégie, la stratégie d’autonomisation et d’engagement, qui comporte quatre à cinq caractéristiques fortes. Il comprend 15 à 45 nouveaux terrains de hockey à installer d’ici 2024.

«Aussi, une contribution de haute performance de 300 jours à différentes nations, ainsi qu’une nouvelle compétition pour les nations de deuxième et troisième rang au niveau de la FIH, et plus de 200 jours d’entraînement de base avec les experts de la FIH.

« De plus, je peux vous assurer que dans le cadre de ce programme, il n’y aura pas de pénurie d’équipement de hockey en Inde, au Pakistan et dans d’autres pays », a-t-il expliqué.

Ikram a déclaré qu’une fenêtre officielle sera attribuée en priorité à HIL au fur et à mesure que la FIH recevra une demande de Hockey India.

« L’aspect le plus important de HIL est de fournir un environnement professionnel aux athlètes, ce qui correspond très bien à mon agenda. Cela se fera en priorité une fois que nous aurons reçu une demande de fenêtre claire. Nous n’avons eu que des discussions informelles jusqu’à présent, mais cela se fera sans délai. »

Après le trophée des champions d’Asie en cours ici, il n’y a pas de tournois internationaux prévus en Inde, mais Ikram a déclaré que le pays amateur de hockey restera toujours dans l’image de la FIH.

« Le fait d’avoir organisé des tournois réguliers en Inde montre une bonne présence de la FIH dans le pays. Mais nous devons également donner à d’autres nations une chance d’organiser des tournois. est égal pour les hommes et les femmes.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)