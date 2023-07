« La dynamique a changé mais nous sommes toujours une équipe incroyable »: Georgia Stanway reconnaît que les Lionnes sont un animal différent de l’année dernière

La milieu de terrain féminine anglaise Georgia Stanway s’est entretenue avec QuatreQuatreDeux avant la Coupe du monde féminine sur certains des changements dans l’équipe depuis le triomphe de l’Euro l’été dernier.

Les Lionnes ont remporté l’Euro 2022 à domicile – mais beaucoup de choses ont changé depuis. Jill Scott et la meilleure buteuse Ellen White ont toutes deux pris leur retraite après avoir remporté le tournoi, tandis que Fran Kirby, la capitaine Leah Williamson et la meilleure buteuse de l’Euro Beth Mead ont toutes été exclues de la Coupe du monde féminine pour cause de blessure.

« Il y aura des gens qui devront sortir pour assumer un rôle de leadership et montrer l’exemple, que ce soit dans leur performance ou dans la communication, ou simplement se battre pour des choses en termes de notre environnement », a déclaré Stanway. FFT.

« La dynamique a changé, avec les gens qui ont pris leur retraite et ceux qui ont subi des blessures, mais nous sommes toujours une équipe incroyable. Tout le monde joue au plus haut niveau et tout le monde fait une très bonne saison. C’est un tournoi où nous devons faire de notre mieux et nous devons en profiter à chaque instant, sur le terrain et en dehors. Espérons que les choses iront de pair avec la façon dont nous avons progressé et la façon dont nous sommes capables de nous en tenir au processus.

Malgré les attentes accrues envers les Lionnes cette fois-ci – compte tenu de leur qualité à l’Euro l’été dernier – Stanway dit que l’équipe elle-même peut facilement atténuer le bruit lorsqu’elle est dans sa propre bulle.

« Les gens peuvent parler autant qu’ils veulent, écrire des choses sur les réseaux sociaux et sauter à leurs conclusions, mais quand nous sommes dans l’environnement, nous ne le ressentons pas parce que nous ne le laissons pas entrer, et c’est la meilleure chose , » elle dit.

Georgia Stanway était un membre clé de l’équipe des Lionnes qui a remporté l’Euro à domicile l’été dernier (Crédit image : Harriet Lander/Getty Images)

« Tout ce qui est à l’intérieur reste à l’intérieur et tout ce qui est à l’extérieur reste à l’extérieur. Nous savons que l’accent est mis sur les joueurs et le personnel qui sont dans la salle.

L’Angleterre se retrouve cette fois-ci dans un groupe avec le Danemark, la Chine et Haïti, avec l’Australie, la République d’Irlande, le Nigéria et le Canada qui attendent celui qui dominera le groupe D. Bien qu’il soit tentant de regarder vers les profondeurs du tournoi, il n’y a aucun danger que les Lionnes soient prises dans leur route vers une autre finale potentielle.

« Nous devons juste y aller une étape à la fois », dit Stanway. « C’est la première fois que nous participons à un tournoi avec ce groupe de joueurs et probablement la première fois que nous jouons trois styles de jeu différents en phase de groupes.

La préparation des Lionnes pour la Coupe du monde a été gâchée par les blessures (Crédit image : Getty Images)

« Il s’agit simplement de mettre un pied devant l’autre. Nous avons un bon processus avant le tournoi pour nous assurer que nous sommes en bon état, puis nous avons un bon plan pour vaincre le décalage horaire et pour communiquer avec nos familles car les fuseaux horaires sont différents, et ensuite pouvoir demander ce dont nous avons besoin pour être à notre meilleur.

« Le plus important, c’est d’y aller étape par étape. C’est ce que nous avons fait à l’Euro : ne pas prendre trop d’avance sur nous-mêmes, mais nous assurer que nous sommes concentrés sur le prochain match avant de nous concentrer sur celui d’après.

