KARACHI, Pakistan – Certains alpinistes l’appellent «la montagne sauvage». Le K2 est le deuxième plus haut sommet du monde, après le mont Everest, et certains grimpeurs le considèrent encore plus périlleux. Ce n’est que le mois dernier qu’un groupe est devenu le premier à le mettre à l’échelle avec succès pendant l’hiver, bravant l’air dangereusement maigre et des températures qui peuvent plonger au-delà de moins 70 degrés Fahrenheit.

Lundi, les sauveteurs et les alpinistes ont souligné les dangers de l’ascension du K2 en hiver après que les autorités pakistanaises ont déclaré que trois alpinistes étaient portés disparus depuis vendredi et que les espoirs de les retrouver vivants s’évaporaient. Les grimpeurs manquants étaient Muhammad Ali Sadpara, un Pakistanais de 45 ans; John Snorri, 47 ans, d’Islande; et Juan Pablo Mohr, un Chilien de 33 ans.

Les autorités ont déclaré qu’elles continueraient les recherches mardi après avoir brièvement interrompu les opérations lundi en raison d’une mauvaise visibilité. Mais les responsables et certains membres de la famille ont exprimé peu d’espoir que les trois seraient retrouvés vivants.

«Il n’y a aucun espoir pour quiconque de survivre à 8 000 mètres après trois jours», a déclaré Sajid Ali Sadpara, le fils de M. Sadpara. Le plus jeune M. Sadpara avait fait partie de l’expédition mais avait interrompu son ascension à une altitude de 8 200 mètres après que sa conduite d’oxygène a commencé à fuir. «Désormais, l’opération de recherche doit se poursuivre pour récupérer les corps», a-t-il ajouté.