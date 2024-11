La durée pendant laquelle vous pouvez rester debout sur une jambe indique votre santé

Selon une nouvelle étude, la durée pendant laquelle vous pouvez rester en équilibre sur une jambe peut être un indicateur important de votre santé et de votre vieillissement.

Les chercheurs ont découvert que la durée pendant laquelle une personne peut rester debout sur une jambe est une meilleure mesure du vieillissement que les changements de force ou de démarche.

Les experts expliquent ce que l’équilibre a à voir avec l’âge biologique et comment le test permet de déterminer le vôtre.

Bien sûr, le yoga peut être un excellent exercice à faible impact pour améliorer la santé globale. Mais il s’avère qu’une pose, en particulier, peut montrer bien plus que votre flexibilité. Selon de nouvelles recherches, la durée pendant laquelle vous pouvez rester debout sur une jambe peut être un indicateur important de votre santé et de votre vieillissement.

Une petite étude de la Mayo Clinic publiée dans PLOS Un a examiné 40 personnes indépendantes et en bonne santé âgées de plus de 50 ans, dont la moitié avaient moins de 65 ans ; l’autre moitié avait 65 ans et plus. Les chercheurs ont utilisé les tests suivants pour évaluer le déclin lié à l’âge ainsi que les différences entre les sexes.

Force de préhension : un appareil portatif a été utilisé pour mesurer la force du haut du corps.

Force du genou : Exercices d’extension du genou évalué la force du bas du corps.

évalué la force du bas du corps. Démarche : les participants marchaient à leur propre rythme sur un chemin désigné tandis qu’un système d’analyse de mouvement capturait leurs mouvements.

Équilibre : les participants se tenaient debout sur des assiettes mesurant l’équilibre dans quatre scénarios différents : sur les deux pieds, les yeux ouverts, les yeux fermés, et sur la jambe dominante et non dominante, les yeux ouverts. Les participants pouvaient tenir la jambe sur laquelle ils ne se tenaient pas là où ils le souhaitaient.

Sur les quatre tests, les chercheurs ont découvert que la durée pendant laquelle une personne maintenait son équilibre en se tenant debout sur une jambe présentait « le taux de déclin le plus élevé avec l’âge », selon la clinique Mayo. En d’autres termes, les résultats ont montré que le temps pendant lequel une personne peut se tenir debout sur une jambe dominante et non dominante diminuait considérablement avec l’âge et que la diminution de la démarche et de la force musculaire était plus importante.

Plus précisément, les chercheurs ont déterminé que la durée pendant laquelle une personne peut se tenir debout sur une seule jambe diminuait au rythme de 2,2 secondes par décennie dans la jambe non dominante, tandis qu’elle faisait de même au rythme de 1,7 seconde par décennie dans la jambe dominante. Les chercheurs ont noté que ces résultats étaient vrais pour tous les sexes.

« Équilibre est une mesure importante car, en plus de la force musculaire, elle nécessite un apport de la vision, du système vestibulaire [a sensory system in the inner ear that helps maintain balance]et les systèmes somatosensoriels [part of the nervous system that allows people to perceive sensations from the body, like touch, pressure, pain, temperature, and movement] », a déclaré Kenton Kaufman, Ph.D., auteur principal de l’étude et directeur du laboratoire d’analyse de mouvement de la Mayo Clinic, dans une étude. . « Les changements d’équilibre sont remarquables. Si vous avez un mauvais équilibre, vous risquez de tomber, que vous bougez ou non. Les chutes représentent un risque grave pour la santé et leurs conséquences sont graves.

La déclaration soulignait que le principale cause de blessures chez les adultes de 65 ans et plus, ce sont des chutes involontaires – et la plupart des chutes chez les personnes âgées résultent d’une perte d’équilibre.

L’essentiel

Cette recherche montre comment l’équilibre peut être utilisé comme mesure de l’âge, mais ce n’est pas la première étude à le faire. UN Étude de juin 2022 a affirmé que la capacité d’équilibre est liée à une vie plus longue, constatant que ceux qui ne sont pas parvenus à se tenir sur une jambe pendant une longue période Test d’équilibre de 10 secondes étaient associés à un risque accru de décès de 84 % au cours des sept années suivantes.

La bonne nouvelle est que vous pouvez prendre des mesures pour éviter cela en exercices d’équilibre . « Par exemple, en vous tenant debout sur une jambe, vous pouvez vous entraîner à coordonner vos réponses musculaires et vestibulaires pour maintenir un équilibre correct. Si vous pouvez rester debout sur une jambe pendant 30 secondes, vous allez bien », a déclaré le Dr Kaufman dans le communiqué de la Mayo Clinic.

« Si vous ne l’utilisez pas, vous le perdez. Si vous l’utilisez, vous l’entretenez », a poursuivi le Dr Kaufman. « C’est facile à faire. Cela ne nécessite pas d’équipement spécial et vous pouvez le faire tous les jours.