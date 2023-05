La durée idéale pour méditer d’un expert

Le 21 mai est Journée mondiale de la méditation et nous avons demandé Vishen Lakhiani PDG de Mindvalley et expert en méditation avec 20 ans d’expérience, sur la durée pendant laquelle les gens devraient méditer pour tirer le meilleur parti de la pratique.

Les plus grands avantages vont se produire dans les premières minutes [of meditation].

Une méditation plus longue ne signifie pas toujours de plus grands avantages, et méditer trop longtemps peut parfois diminuer la qualité de votre méditation.

Contrairement à ce que l’on entend souvent, « je dis à mes étudiants, ne méditez pas une heure par jour », dit Lakhiani. « La vie est plus grande que ça. »

Au lieu de cela, il recommande de ne pas méditer plus de 20 minutes, et parfois moins de cinq. « Pour la plupart des gens, 15 à 20 minutes vous apporteront exactement les changements dont vous avez besoin », déclare Lakhiani.

« Vous pouvez plonger pendant une à trois minutes dans la tranquillité et vous pouvez voir des résultats remarquables. Les plus grands avantages se produiront dans les premières minutes. »

« Ne pensez pas que vous avez besoin d’une heure de méditation », prévient-il. Il suggère d’utiliser les 40 minutes supplémentaires que vous auriez dû méditer pour faire ces activités :

Lire un livre

Faites un exercice de haute intensité

Passez du temps avec vos proches

Pratiquez la « méditation active »

La plupart des gens sont trop occupés pour consacrer une heure à la méditation, alors Lakhiani encourage ses élèves à pratiquer la méditation active tout au long de la journée.

« La méditation active consiste à transformer les problèmes en projets », dit-il. « Si vous vous sentez un peu anxieux ou si vous vous inquiétez d’un livrable que vous devez faire d’ici la fin de la semaine, et que vous êtes bloqué, vous pouvez vous imaginer terminer le projet, vous voir recevoir les éloges du patron [and] voyez-vous si fier de votre travail. »

Cette tactique est une forme de méditation active également connue sous le nom de visualisation créative, et c’est quelque chose que vous pouvez pratiquer plusieurs fois par jour pendant moins de cinq minutes.

D’autres formes de méditation active peuvent inclure la pratique de la compassion envers les autres et la réflexion sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.

Des méditations plus courtes vous permettent de méditer plusieurs fois dans la même journée, explique Lakhiani. Méditez pendant « pas plus de 20 minutes, et vous pouvez empiler ces modalités ».

