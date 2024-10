La durée de vie humaine moyenne pourrait atteindre un plateau

L’idée d’une longévité accrue est devenue un sujet brûlant au cours des dernières décennies, avec certains partisans de la lutte contre le vieillissement. spéculer le corps humain pourrait avoir la capacité de vivre 150 ans ou plus. Mais les progrès de la médecine, de la technologie et des connaissances générales sur le bien-être ne semblent pas avoir les effets escomptés. En fait, certains experts affirment que nous atteignons peut-être la limite naturelle de la durée de vie humaine.

Dans une nouvelle étude publié dans Vieillissement naturel et intitulé de façon inquiétante « Implausibilité de l’extension radicale de la vie chez les humains au 21e siècle », épidémiologiste de l’Université de l’Illinois à Chicago. S. Jay Olshansky présente un argument convaincant selon lequel les interventions médicales ne se traduisent pas par une longévité nettement accrue.

Olshansky et ses collègues examiné données démographiques collectées de 1990 à 2019 pour évaluer l’augmentation de l’espérance de vie dans les huit pays ayant la durée de vie moyenne la plus longue. En 1990, l’espérance de vie augmentait à un rythme d’environ 2,5 ans par décennie. Ce nombre était tombé à 1,5 an dans les années 2010. Olchanski croit le plafond se stabilisera probablement à 87 ans en moyenne.

Cela contraste fortement avec ce que certains experts de la santé appellent « l’extension radicale de la vie », ou l’idée selon laquelle les traitements médicaux pourraient intervenir dans le processus de la maladie et permettre à la nature de suivre un cours prolongé jusqu’à un âge de plus en plus avancé. Selon la théorie, il ne serait pas rare que les membres de la plus jeune génération fêtent leur 100e anniversaire.

« Ce sont tous des chiffres inventés », a déclaré Olshansky. CNN. « Il n’y a aucun moyen de vérifier empiriquement les affirmations d’une prolongation radicale de la vie qui sont faites par les gens de cette industrie. »

Même si cette idée avait certains mérites (l’espérance de vie au 19ème siècle était de 20 à 50 ans dérisoires), nous semblons avoir atteint ses limites. En bref, la prolongation radicale de la vie est une théorie légitime ; c’est simplement que nous en avons déjà constaté le plus grand bénéfice, car les corps vieillissants résistent à toute intervention supplémentaire.

« Le vieillissement est actuellement immuable », a déclaré Olshansky. «C’est le déclin de vos cellules, tissus, organes et systèmes organiques qui ne peut actuellement pas être stoppé. C’est un sous-produit du fonctionnement des rouages ​​de la vie.

Mais Olshansky a averti que cela ne devrait pas être considéré comme négatif. À mesure que les progrès médicaux se poursuivent, de plus en plus de personnes sont susceptibles de succomber à des maladies avancées liées à l’âge plus tard dans la vie qu’avant. Cela signifie que la qualité, et non la quantité, du temps pourrait augmenter. L’étude note également qu’elle ne peut pas expliquer les progrès dans les traitements anti-âge qui pourraient arriver à un moment donné.

La nouvelle est toutefois un peu plus désastreuse pour les résidents des États-Unis. Bien que les États-Unis aient été inclus dans l’étude en raison de leur intérêt pour le vieillissement, le pays ne figure même pas dans le top 40 des populations ayant la plus longue durée de vie.

