La durée de vie des infrastructures critiques peut être prolongée grâce à l’AV/VR : ingénieurs de l’Université de Waterloo

Les ingénieurs de l’Université de Waterloo se tournent vers la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR) pour mieux comprendre — et maintenir — la réalité physique des infrastructures essentielles du Canada.

Les inspecteurs sur site sont généralement limités dans ce qu’ils peuvent observer lors de l’inspection de ponts, de routes, de tours, de pipelines et d’autres structures, car ils ne peuvent pas toujours voir ou détecter tous les problèmes potentiels au sein des grandes infrastructures.

Pour aider à résoudre ce problème, le professeur Chul Min Yeum, professeur à Waterloo, et ses collègues ont développé un système de pointe appelé Smart Infrastructure Metaverse qui utilise la RA/VR pour permettre aux inspecteurs sur site et hors site d’interagir les uns avec les autres. visualisez à la fois la structure réelle et une réplique numérisée en 3D.

Non seulement leur système produit des résultats plus rapides, plus complets et plus complets que les examens visuels traditionnels sur site, mais il fournit également un contexte plus large pour les problèmes au sein de l’ensemble de la structure.

Leur travail innovant répond à un besoin urgent. Une grande partie des infrastructures vitales du Canada ont été construites au milieu du XXe siècle et leur durée de vie approche ou dépasse désormais, une situation qui présente de graves risques pour la sécurité publique. Pourtant, le remplacement de ces structures coûterait la somme faramineuse de 264,7 milliards de dollars, selon l’Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada. La solution de Yeum combine plusieurs technologies avancées afin que les problèmes puissent être résolus rapidement et que la durée de vie de l’infrastructure soit prolongée.

« Le Smart Infrastructure Metaverse vise à faciliter la collaboration entre les inspecteurs sur site et hors site lors des inspections structurelles », a déclaré Yeum. « Nous utilisons des casques AR/VR pour leur offrir une vue partagée afin qu’ils puissent voir exactement où ils se trouvent et ce qu’ils regardent pendant l’inspection, peu importe où ils se trouvent.

L’équipe de recherche comprenait Yeum et le Dr Zaid Abbas Al-Sabbag, tous deux du département de génie civil et environnemental de Waterloo, ainsi que le Dr Sriram Narasimhan, du département de génie civil et environnemental de l’Université de Californie à Los Angeles.

Dans le cadre d’une expérience clé axée sur un pont ferroviaire à Kitchener, en Ontario, Yeum et ses collègues ont créé un modèle tridimensionnel de la structure à l’aide de scanners 3D et d’une caméra panoramique. Ce modèle a permis de suivre avec précision l’emplacement et la position de la tête des inspecteurs sur site et hors site sur la carte 3D.

Ensuite, un ingénieur hors site portant un casque VR a exploré le modèle 3D du pont comme quelqu’un naviguerait dans un jeu VR. Pendant ce temps, les inspecteurs sur place portant des casques AR pouvaient, grâce à un affichage holographique, voir le pont réel, l’utilisateur VR et des informations supplémentaires sur la carte numérique.

Étant donné que toutes les personnes participant à cet examen étaient connectées à la carte numérique, l’inspecteur hors site a vu l’emplacement exact des utilisateurs sur place ainsi que les zones de la structure qu’ils inspectaient. Cela signifiait que l’inspecteur à distance pouvait garantir l’exactitude des données collectées. Pour soutenir les inspecteurs humains, l’équipe de recherche a utilisé l’intelligence artificielle pour analyser les images envoyées par les casques AR des inspecteurs sur place afin d’identifier davantage tout dommage structurel.

Depuis 2020, Rogers finance ce projet dans le cadre du partenariat Rogers-Université de Waterloo, le identifiant comme un cas d’utilisation convaincant pour la technologie 5G et l’informatique de pointe mobile.

Plus d’informations sur cette recherche peuvent être trouvées dans l’article, Inspections collaboratives distribuées via un métaverse d’infrastructure intelligentequi paraît dans l’édition de septembre de Automatisation dans la construction.

Image en vedette : (Université de Waterloo)